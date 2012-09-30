Во 2 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» в то время как Мэри Маргарет уходит одна, пытаясь разобраться в том, что она сделала с Корой и как этот поступок повлиял на нее, женщина натыкается на Августа, который прячется от окружающих.