Во 2 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» в то время как Мэри Маргарет уходит одна, пытаясь разобраться в том, что она сделала с Корой и как этот поступок повлиял на нее, женщина натыкается на Августа, который прячется от окружающих.
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