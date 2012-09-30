Во 2 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» доктору Уэйлу поручено залечить раны Крюка и сделать операцию незнакомцу, чья машина разбилась при въезде в Сторибрук. Но некоторые горожане опасаются, что он, возможно, видел магию.