Во 2 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» доктору Уэйлу поручено залечить раны Крюка и сделать операцию незнакомцу, чья машина разбилась при въезде в Сторибрук. Но некоторые горожане опасаются, что он, возможно, видел магию.
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