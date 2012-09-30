Во 2 сезоне 10 серии сериала «Однажды в сказке» ехидная Реджина — главная подозреваемая в убийстве одного из самых обожаемых сказочных персонажей города, но только Эмма чувствует, что она может быть невиновна, и пытается докопаться до правды.