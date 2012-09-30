Во 2 сезоне 11 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный мистер Голд находит неподготовленного испытуемого, чтобы проверить, сможет ли он выйти за границы Сторибрука, не лишившись памяти, и спокойно найти своего сына.
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