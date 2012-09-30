Во 2 сезоне 13 серии сериала «Однажды в сказке» похищенный и привезенный в Сторибрук Корой великан обрушивает свою месть на город. Загадочный мистер Голд вместе с Эммой и ее сыном хотят покинуть Сторибрук.
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