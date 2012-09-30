Во 2 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» ехидная Кора и капитан Крюк сталкиваются лицом к лицу с Мэри Маргарет и Эммой в гонке за компасом, который укажет его владельцу на портал в Сторибрук и позволит оказаться дома.
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