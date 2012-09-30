Во 2 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» узнав о планах Коры и Реджины найти и завладеть артефактом Румпельштильцхена, Мэри Маргарет с Дэвидом и еще одним сообщником пытаются найти бывшего мага первыми.