Во 2 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» желание Коры избавиться от загадочного Румпельштильцхена и занять его место оказывается не таким простым в исполнении. Темный делает еще один шаг к тому, чтобы на этот раз стать реальностью.
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