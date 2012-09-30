Во 2 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» желание Коры избавиться от загадочного Румпельштильцхена и занять его место оказывается не таким простым в исполнении. Темный делает еще один шаг к тому, чтобы на этот раз стать реальностью.