Основные места съемок сериала Герои
- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
- Санта-Кларита, Калифорния, США
- Малая Европа, площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Павильон 33, Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Пересечение улиц Онизука и 1-й улицы, центр Лос‑Анджелеса, Калифорния, США
- Съемочная площадка 43, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Универсал‑Сити, Калифорния, США
- Площадка 37, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Павильон 34, студия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США