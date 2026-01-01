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Киноафиша Сериалы Герои Места съёмок

Места и даты съемок сериала Герои

Основные места съемок сериала Герои

  • Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
  • Санта-Кларита, Калифорния, США
  • Малая Европа, площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Павильон 33, Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Пересечение улиц Онизука и 1-й улицы, центр Лос‑Анджелеса, Калифорния, США
  • Съемочная площадка 43, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Универсал‑Сити, Калифорния, США
  • Площадка 37, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Павильон 34, студия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Я работал там, пока там шли съёмки.
Старшая школа «Золотая Долина», Санта‑Кларита, Калифорния, США
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4-й сезон
Фриуэй-парк, бек-лот киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
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