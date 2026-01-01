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Актёры 1 сезона сериала «Элементарно» (2012)
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Актеры сериала «Элементарно»
Вся информация о сериале
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Sherlock Holmes
Люси Лью
Lucy Liu
Dr. Joan Watson
Джон Майкл Хилл
Jon Michael Hill
Detective Marcus Bell
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Даллас Робертс
Dallas Roberts
Малколм Гудвин
Malcolm Goodwin
Ато Эссандо
Ato Essandoh
Ричард Бекинс
Richard Bekins
Джейк Уэбер
Jake Weber
Дэвид Харбор
David Harbour
Крэйг Бирко
Craig Bierko
Винни Джонс
Vinnie Jones
Джон Ханна
John Hannah
Джонни Симмонс
Johnny Simmons
Мэнни Перес
Manny Pérez
Рейко Эйлсворт
Reiko Aylesworth
Дэвид Ферр
David Furr
Джош Хэмилтон
Josh Hamilton
Терри Кинни
Terry Kinney
Адам Ротенберг
Adam Rothenberg
Джилл Флинт
Jill Flint
Фреда Фо Шен
Freda Foh Shen
Лиза Эдельштейн
Lisa Edelstein
Калли Торн
Callie Thorne
Дженнифер Феррин
Jennifer Ferrin
Натали Дормер
Natalie Dormer
Кристи Ву
Kristy Wu
Брайан Кервин
Brian Kerwin
Бобби Дж. Томпсон
Bobb'e J. Thompson
Роджер Эрон Браун
Roger Aaron Brown
Гбенга Акиннагбе
Gbenga Akinnagbe
Эрик Дженсен
Erik Jensen
Молли Прайс
Molly Price
Марк Мозес
Mark Moses
Джон Пэнкоу
John Pankow
Томас Джей Райан
Thomas Jay Ryan
Янси Ариас
Yancey Arias
Кари Матчетт
Kari Matchett
Паула Гарсес
Paula Garcés
Майкл Ирби
Michael Irby
Дж.С. МакКензи
J. C. MacKenzie
Бекки Энн Бэйкер
Becky Ann Baker
Кит Шарабайка
Keith Szarabajka
Michael Laurence
Доминик Фумуса
Dominic Fumusa
Билл Хек
Bill Heck
Jim True-Frost
Дэвид Костабайл
David Costabile
Фрэнк Вуд
Frank Wood
Джон Бедфорд Ллойд
John Bedford Lloyd
Кристен Буш
Kristen Bush
Крис Салливан
Chris Sullivan
Мелисса Фарман
Melissa Farman
Марша Стефани Блейк
Marsha Stephanie Blake
Люк Кирби
Luke Kirby
Стефан Канкен
Stephen Kunken
Майкл Аронов
Michael Aronov
Бен Раппапорт
Ben Rappaport
Рег Роджерс
Reg Rogers
Уэйн Дюволл
Wayne Duvall
Майкл Кантримэн
Michael Countryman
Байрон Дженнингс
Byron Jennings
Арман Шульц
Armand Schultz
Альберт Джонс
Albert Jones
Кэйси Семашко
Casey Siemaszko
Фрэнси Свифт
Francie Swift
Джессика Хехт
Jessica Hecht
Роджер Рис
Roger Rees
Тони Сайпресс
Tawny Cypress
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Джозеф Сираво
Joseph Siravo
Адам ЛеФевр
Adam LeFevre
Остин Лайзи
Austin Lysy
Стефани Курцуба
Stephanie Kurtzuba
Стив Парк
Steve Park
Линда Эмонд
Linda Emond
Стивен Хендерсон
Stephen Henderson
Элли Галлерани
Allie Gallerani
Роза Арредондо
Rosa Arredondo
Женева Карр
Geneva Carr
Донни Кешаварц
Donnie Keshawarz
Дэвид Уилсон Барнс
David Wilson Barnes
Craig Walker
Эрин Дилли
Erin Dilly
Дженнифер Лим
Jennifer Lim
Мэттью Хэмпфри
Matthew Humphreys
Гибсон Фрейзер
Gibson Frazier
Michael Nathanson
Joey Auzenne
Роджер Робинсон
Roger Robinson
Линда Грейватт
Lynda Gravatt
Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
Брайан Тарантина
Brian Tarantina
Келли АуКойн
Kelly AuCoin
Селенис Лейва
Selenis Leyva
Ричард Тополь
Richard Topol
Андре Ройо
Andre Royo
Том Гайри
Tom Guiry
Кристофер МакКанн
Christopher McCann
Адам Муччи
Adam Mucci
Эндрю Пэнг
Andrew Pang
Арнольд Вослу
Arnold Vosloo
Berto Colon
Sean Dugan
Синтия Дарлоу
Cynthia Darlow
Сьюзан Пурфар
Susan Pourfar
Расселл Дж. Джонс
Russell G. Jones
Деннис Буцикарис
Dennis Boutsikaris
Helen Coxe
Рэндолл Дак Ким
Randall Duk Kim
Билл Бюэлл
Bill Buell
Herman Chavez
Джастин Котсонас
Justine Cotsonas
Christopher Evan Welch
Фрэнк Дил
Frank Deal
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