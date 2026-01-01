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Актёры 1 сезона сериала «Элементарно» (2012)

Актеры сериала «Элементарно» Вся информация о сериале
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller
Sherlock Holmes Люси Лью
Люси Лью Lucy Liu
Dr. Joan Watson
Джон Майкл Хилл Jon Michael Hill
Detective Marcus Bell Эйдан Куинн
Эйдан Куинн Aidan Quinn
Даллас Робертс
Даллас Робертс Dallas Roberts
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Ато Эссандо
Ато Эссандо Ato Essandoh
Ричард Бекинс Richard Bekins
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер Jake Weber
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор David Harbour
Крэйг Бирко Craig Bierko
Винни Джонс
Винни Джонс Vinnie Jones
Джон Ханна
Джон Ханна John Hannah
Джонни Симмонс Johnny Simmons
Мэнни Перес
Мэнни Перес Manny Pérez
Рейко Эйлсворт
Рейко Эйлсворт Reiko Aylesworth
Дэвид Ферр David Furr
Джош Хэмилтон
Джош Хэмилтон Josh Hamilton
Терри Кинни
Терри Кинни Terry Kinney
Адам Ротенберг Adam Rothenberg
Джилл Флинт Jill Flint
Фреда Фо Шен Freda Foh Shen
Лиза Эдельштейн Lisa Edelstein
Калли Торн Callie Thorne
Дженнифер Феррин
Дженнифер Феррин Jennifer Ferrin
Натали Дормер
Натали Дормер Natalie Dormer
Кристи Ву Kristy Wu
Брайан Кервин Brian Kerwin
Бобби Дж. Томпсон Bobb'e J. Thompson
Роджер Эрон Браун Roger Aaron Brown
Гбенга Акиннагбе
Гбенга Акиннагбе Gbenga Akinnagbe
Эрик Дженсен Erik Jensen
Молли Прайс Molly Price
Марк Мозес
Марк Мозес Mark Moses
Джон Пэнкоу John Pankow
Томас Джей Райан Thomas Jay Ryan
Янси Ариас
Янси Ариас Yancey Arias
Кари Матчетт
Кари Матчетт Kari Matchett
Паула Гарсес
Паула Гарсес Paula Garcés
Майкл Ирби Michael Irby
Дж.С. МакКензи J. C. MacKenzie
Бекки Энн Бэйкер
Бекки Энн Бэйкер Becky Ann Baker
Кит Шарабайка Keith Szarabajka
Michael Laurence
Доминик Фумуса Dominic Fumusa
Билл Хек Bill Heck
Jim True-Frost
Дэвид Костабайл
Дэвид Костабайл David Costabile
Фрэнк Вуд Frank Wood
Джон Бедфорд Ллойд John Bedford Lloyd
Кристен Буш Kristen Bush
Крис Салливан
Крис Салливан Chris Sullivan
Мелисса Фарман Melissa Farman
Марша Стефани Блейк Marsha Stephanie Blake
Люк Кирби
Люк Кирби Luke Kirby
Стефан Канкен
Стефан Канкен Stephen Kunken
Майкл Аронов
Майкл Аронов Michael Aronov
Бен Раппапорт
Бен Раппапорт Ben Rappaport
Рег Роджерс
Рег Роджерс Reg Rogers
Уэйн Дюволл Wayne Duvall
Майкл Кантримэн Michael Countryman
Байрон Дженнингс Byron Jennings
Арман Шульц Armand Schultz
Альберт Джонс Albert Jones
Кэйси Семашко Casey Siemaszko
Фрэнси Свифт Francie Swift
Джессика Хехт
Джессика Хехт Jessica Hecht
Роджер Рис Roger Rees
Тони Сайпресс
Тони Сайпресс Tawny Cypress
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham
Джозеф Сираво Joseph Siravo
Адам ЛеФевр Adam LeFevre
Остин Лайзи Austin Lysy
Стефани Курцуба Stephanie Kurtzuba
Стив Парк
Стив Парк Steve Park
Линда Эмонд
Линда Эмонд Linda Emond
Стивен Хендерсон
Стивен Хендерсон Stephen Henderson
Элли Галлерани
Элли Галлерани Allie Gallerani
Роза Арредондо Rosa Arredondo
Женева Карр
Женева Карр Geneva Carr
Донни Кешаварц
Донни Кешаварц Donnie Keshawarz
Дэвид Уилсон Барнс
Дэвид Уилсон Барнс David Wilson Barnes
Craig Walker
Эрин Дилли Erin Dilly
Дженнифер Лим Jennifer Lim
Мэттью Хэмпфри Matthew Humphreys
Гибсон Фрейзер Gibson Frazier
Michael Nathanson
Joey Auzenne
Роджер Робинсон Roger Robinson
Линда Грейватт Lynda Gravatt
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз Anika Noni Rose
Брайан Тарантина Brian Tarantina
Келли АуКойн
Келли АуКойн Kelly AuCoin
Селенис Лейва
Селенис Лейва Selenis Leyva
Ричард Тополь Richard Topol
Андре Ройо
Андре Ройо Andre Royo
Том Гайри
Том Гайри Tom Guiry
Кристофер МакКанн Christopher McCann
Адам Муччи Adam Mucci
Эндрю Пэнг Andrew Pang
Арнольд Вослу Arnold Vosloo
Berto Colon
Sean Dugan
Синтия Дарлоу Cynthia Darlow
Сьюзан Пурфар
Сьюзан Пурфар Susan Pourfar
Расселл Дж. Джонс Russell G. Jones
Деннис Буцикарис Dennis Boutsikaris
Helen Coxe
Рэндолл Дак Ким Randall Duk Kim
Билл Бюэлл Bill Buell
Herman Chavez
Джастин Котсонас Justine Cotsonas
Christopher Evan Welch
Фрэнк Дил Frank Deal
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