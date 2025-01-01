Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 12

Doctor Who season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 12

Doctor Who
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 28 December 1974
Production year 1974
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Doctor Who" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Доктор Кто» после очередной регенерации Доктор столкнулся с новой угрозой в лице огромного робота, которого создала команда ученых. Его задача – поработить этот мир. Сразившись с роботом и одержав над ним победу, Доктор, Сара Джейн и военный врач UNIT'а Гарри Салливан оставляют планету Земля и возвращаются на ТАРДИС. Их ждут новые опасные и увлекательные приключения. Так, ТАРДИС оказывается на космической станции «Нерва», где оставшиеся представители рода людского обитают в криогенных камерах. Они пережидали природную катастрофу, которая уничтожила жизнь на планете Земля. 

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Robot, Part One
Season 12 Episode 1
28 December 1974
Robot, Part Two
Season 12 Episode 2
4 January 1975
Robot, Part Three
Season 12 Episode 3
11 January 1975
Robot, Part Four
Season 12 Episode 4
18 January 1975
The Ark in Space, Part One
Season 12 Episode 5
25 January 1975
The Ark in Space, Part Two
Season 12 Episode 6
1 February 1975
The Ark in Space, Part Three
Season 12 Episode 7
8 February 1975
The Ark in Space, Part Four
Season 12 Episode 8
15 February 1975
The Sontaran Experiment, Part One
Season 12 Episode 9
22 February 1975
The Sontaran Experiment, Part Two
Season 12 Episode 10
1 March 1975
Genesis of the Daleks, Part One
Season 12 Episode 11
8 March 1975
Genesis of the Daleks, Part Two
Season 12 Episode 12
15 March 1975
Genesis of the Daleks, Part Three
Season 12 Episode 13
22 March 1975
Genesis of the Daleks, Part Four
Season 12 Episode 14
29 March 1975
Genesis of the Daleks, Part Five
Season 12 Episode 15
5 April 1975
Genesis of the Daleks, Part Six
Season 12 Episode 16
12 April 1975
Revenge of the Cybermen, Part One
Season 12 Episode 17
19 April 1975
Revenge of the Cybermen, Part Two
Season 12 Episode 18
26 April 1975
Revenge of the Cybermen, Part Three
Season 12 Episode 19
3 May 1975
Revenge of the Cybermen, Part Four
Season 12 Episode 20
10 May 1975
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more