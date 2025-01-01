В 12 сезоне сериала «Доктор Кто» после очередной регенерации Доктор столкнулся с новой угрозой в лице огромного робота, которого создала команда ученых. Его задача – поработить этот мир. Сразившись с роботом и одержав над ним победу, Доктор, Сара Джейн и военный врач UNIT'а Гарри Салливан оставляют планету Земля и возвращаются на ТАРДИС. Их ждут новые опасные и увлекательные приключения. Так, ТАРДИС оказывается на космической станции «Нерва», где оставшиеся представители рода людского обитают в криогенных камерах. Они пережидали природную катастрофу, которая уничтожила жизнь на планете Земля.