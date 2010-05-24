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Постер к 4-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 4

Воронины, 4 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Воронины»

В 4-м сезоне сериала «Воронины» малышка Машенька оканчивает детский сад и готовится к школе. Счастливые родители не могут поверить, что их дочурка уже такая взрослая. Вот только выпускной омрачается семейной ссорой: не сумев справиться с искушением, Костя высмеивает Веру прямо на глазах у всего детсада. Кажется, дома его ждут большие неприятности. В это время Галина Ивановна пытается вызвать зависть у дальних родственников, а Леня устраивается на новую работу в ФСБ. Вера, насмотревшись на старших Ворониных, решает, что они с Костей никогда не станут похожи на свекра и свекровь. Поэтому она пытается сглаживать все конфликты.

Список серий 4-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
61 серия - Письмо родственникам
Сезон 4 Серия 1
24 мая 2010
62 серия - В расчете
Сезон 4 Серия 2
25 мая 2010
63 серия - Счастливый костюм
Сезон 4 Серия 3
26 мая 2010
64 серия - Будь добрее
Сезон 4 Серия 4
27 мая 2010
65 серия - Новые родители
Сезон 4 Серия 5
31 мая 2010
66 серия - Такой
Сезон 4 Серия 6
1 июня 2010
67 серия - Ностальгия
Сезон 4 Серия 7
2 июня 2010
68 серия - Молодая любовь
Сезон 4 Серия 8
3 июня 2010
69 серия - Молчание - золото
Сезон 4 Серия 9
7 июня 2010
70 серия - Учитель музыки
Сезон 4 Серия 10
8 июня 2010
71 серия - ЛеонТин
Сезон 4 Серия 11
9 июня 2010
72 серия - Подделка документов
Сезон 4 Серия 12
15 июня 2010
73 серия - Бывшая
Сезон 4 Серия 13
15 июня 2010
74 серия - Родительская любовь
Сезон 4 Серия 14
16 июня 2010
75 серия - Костя-спаситель
Сезон 4 Серия 15
17 июня 2010
76 серия - Бык
Сезон 4 Серия 16
21 июня 2010
77 серия - Новые друзья
Сезон 4 Серия 17
22 июня 2010
78 серия - Бедный Лёня
Сезон 4 Серия 18
23 июня 2010
79 серия - Страх милиционера
Сезон 4 Серия 19
24 июня 2010
80 серия - Как они развелись
Сезон 4 Серия 20
25 июня 2010
График выхода всех сериалов
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