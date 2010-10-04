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Постер к 6-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 6

Воронины, 6 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 4 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 6-й сезон сериала «Воронины»

В 6-м сезоне сериала «Воронины» Николай Петрович расхламляет квартиру от ненужных вещей. Правда, ненужными они оказываются только с его точки зрения. Например, в эту категорию попадают детские вещи близнецов и Маши, но Костя и Вера не уверены, что в скором времени распашонки и пеленки не понадобятся им вновь. Тем временем Костю номинируют на премию «Лучший спортивный журналист года». Для главы семейства этот конкурс становится важным карьерным шагом, но одновременно и серьезным испытанием нервов на прочность. А случайно оброненные Верой слова настраивают детей против отца. Ворониным предстоит вместе разгребать последствия.

Список серий 6-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
101 серия - Детские вещи
Сезон 6 Серия 1
4 октября 2010
102 серия - Обманщик
Сезон 6 Серия 2
5 октября 2010
103 серия - Награда и повышение
Сезон 6 Серия 3
6 октября 2010
104 серия - Заговор
Сезон 6 Серия 4
7 октября 2010
105 серия - Дети против отцов
Сезон 6 Серия 5
11 октября 2010
106 серия - Дорогая наклейка
Сезон 6 Серия 6
12 октября 2010
107 серия - Непризнаный Костя
Сезон 6 Серия 7
13 октября 2010
108 серия - Папа в больнице
Сезон 6 Серия 8
14 октября 2010
109 серия - Ролик
Сезон 6 Серия 9
8 ноября 2010
110 серия - Деньги взаймы
Сезон 6 Серия 10
8 ноября 2010
111 серия - Вина
Сезон 6 Серия 11
9 ноября 2010
112 серия - Родители Веры
Сезон 6 Серия 12
10 ноября 2010
113 серия - В Туле
Сезон 6 Серия 13
11 ноября 2010
114 серия - Игра в карты
Сезон 6 Серия 14
12 ноября 2010
115 серия - Психолог
Сезон 6 Серия 15
15 ноября 2010
116 серия - Война и мир
Сезон 6 Серия 16
16 ноября 2010
117 серия - Мама
Сезон 6 Серия 17
17 ноября 2010
118 серия - Пример
Сезон 6 Серия 18
18 ноября 2010
119 серия - Ненормальные
Сезон 6 Серия 19
22 ноября 2010
120 серия - Ссора Веры и мамы (часть первая)
Сезон 6 Серия 20
23 ноября 2010
121 серия - Ссора Веры и мамы (часть вторая)
Сезон 6 Серия 21
24 ноября 2010
122 серия - Первое свидание
Сезон 6 Серия 22
25 ноября 2010
График выхода всех сериалов
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