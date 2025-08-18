Меню
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
Есть даже разрывные шутки про Кирю и Филю.
1 комментарий
18 августа 2025 16:40
Квартира Ворониных в культовом ситкоме стоит целое состояние в реальности: даже домик Беллы из «Сумерек» дешевле в разы
Семейство буквально живет на миллионах рублей.
1 комментарий
15 июля 2025 21:01
Худеет экстремальными способами: «Воронины» больно аукнулись Лене спустя долгие годы — столичные врачи пошли на крайние меры
Артист изначально знал, на что идет, но был уверен, что всегда сможет сбросить лишнее.
Написать
11 июня 2025 20:24
Воронины — тайные миллионеры, Шаталин — миллиардер: сколько стоят квартиры героев любимых ситкомов
Удивитесь, узнав о состоянии этих зажиточных москвичей.
Написать
1 июня 2025 07:00
Николай Петрович ушел, египетская сила осталась: как и кто «заменил» умершего Бориса Клюева в продолжении «Ворониных»
С артистом простились красиво, да еще и с пасхалкой для преданных фанатов.
Написать
15 апреля 2025 11:21
Сколько детей у Веры и Кости из «Ворониных»? Если думаете, что трое — ошибаетесь
Проект растет, так что в семье не обошлось без прибавления.
1 комментарий
14 апреля 2025 17:09
Пачкает подбородок, ест борщи кастрюлями: почему Леня из «Ворониных» так много ест
Он просто голодный или у него есть проблемы серьезнее.
Написать
14 апреля 2025 12:41
Экранный Костя объяснил, чем американские «Воронины» на голову превосходят русских: факт впечатлит фанатов
Хотя отечественный ремейк уже давно обогнал иностранный оригинал.
2 комментария
11 апреля 2025 20:03
Египетская сила, сосистер или мама дорогая? Лишь знатоки юмора угадают 5/5 российских ситкомов по цитате
Торжественно клянемся, что замышляем только шалость — простых вопросов в тесте не будет.
Написать
18 января 2025 21:01
Из «Ворониных», из Букиных, а может из «Ранеток»? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой вы сериальный мем
Ваш вайб сегодня — взбешенная Галина Сергеевна или трагичный Гена Букин? Сейчас узнаем.
Написать
16 января 2025 21:01
Не роль, а проклятье: звезда «Ворониных» назвала главный минус съемок в культовом ситкоме
Актриса Анна Фроловцева обеспокоена судьбой молодых коллег.
Написать
4 января 2025 19:06
«Ощутить себя героем»: Георгий Дронов назвал три любимых сериала, отрывающих от серой реальности
Звезда популярнейшего ситкома обожает вовсе не комедии.
1 комментарий
23 ноября 2024 13:17
СТО и ледовые дворцы вместо света софитов: что стало с детьми из главных ситкомов России нулевых
Многие из них развивают свои карьеры и дальше, но вовсе не все.
Написать
17 ноября 2024 13:46
Близнецов из «Ворониных» не позвали в новый сериал: чем они занимаются теперь
Актеры не стали переживать из-за завершении карьеры на ТВ.
1 комментарий
6 сентября 2024 14:00
