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Постер к 8-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 8

Воронины, 8 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 31 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 8-й сезон сериала «Воронины»

В 8-м сезоне сериала «Воронины» Леня привыкает к новой для него роли семьянина. Они с Настей счастливые возвращаются из свадебного путешествия, однако дома их ждет целый ворох проблем. Галина Ивановна заявляет, что они забыли поблагодарить кое-кого за подарок. Маша пытается добиться популярности в своей новой школе путем сбора макулатуры, который затрагивает всю семью. А Николай Петрович пробует себя в роли писателя. Тем временем Вера, Настя и Галина решают, что их мужчинам необходимо забыть старые обиды и укрепить родственные связи. Выход очевиден: им нужно обратиться к семейному психологу.

Список серий 8-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
141 серия - Звонок подруге
Сезон 8 Серия 1
31 января 2011
142 серия - Визит к психологу
Сезон 8 Серия 2
1 февраля 2011
143 серия - Сбор макулатуры
Сезон 8 Серия 3
2 февраля 2011
144 серия - Остались на второй год
Сезон 8 Серия 4
3 февраля 2011
145 серия - Папины статьи
Сезон 8 Серия 5
7 февраля 2011
146 серия - Рома-садист
Сезон 8 Серия 6
8 февраля 2011
147 серия - Детский бал
Сезон 8 Серия 7
9 февраля 2011
148 серия - Отдых удался
Сезон 8 Серия 8
10 февраля 2011
149 серия - Паровозик
Сезон 8 Серия 9
14 февраля 2011
150 серия - Забыл...
Сезон 8 Серия 10
15 февраля 2011
151 серия - Счастливый мяч Воронина
Сезон 8 Серия 11
16 февраля 2011
152 серия - Из фей в пеньки
Сезон 8 Серия 12
17 февраля 2011
153 серия - Самый нужный подарок
Сезон 8 Серия 13
21 марта 2011
154 серия - Модель
Сезон 8 Серия 14
22 марта 2011
155 серия - Марш в школу!
Сезон 8 Серия 15
23 марта 2011
156 серия - Сын, сынуля и... сынок
Сезон 8 Серия 16
24 марта 2011
157 серия - Cближение
Сезон 8 Серия 17
28 марта 2011
158 серия - Как близнецы
Сезон 8 Серия 18
29 марта 2011
159 серия - Лёнин подбородок
Сезон 8 Серия 19
30 марта 2011
160 серия - Бильярд на маму
Сезон 8 Серия 20
31 марта 2011
График выхода всех сериалов
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