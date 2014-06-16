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Постер к 14-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 14

Воронины, 14 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 14
Премьера сезона 16 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 32
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 14-й сезон сериала «Воронины»

В 14-м сезоне сериала «Воронины» Настя знакомит семью со своим обожаемым братом Ромой. Ворониным предстоит провести с ним вместе на даче все выходные, вот только этот шумный родственник оказывается не таким уж веселым и умным, как представляет себе его сестра. Но вытерпеть его необходимо, причем гораздо дольше, чем все ожидали. Рома скрывается от своей невесты Оксаны и решает задержаться у родственников. У Маши в школе разгорается конфликт с новой учительницей. Костя ругает и наказывает дочь, но Вера решает копнуть глубже и выяснить, кто на самом деле виноват в этих проблемах. Неожиданный подарок от Кости привносит в семью новые проблемы.

Список серий 14-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
285 серия
Сезон 14 Серия 1
16 июня 2014
286 серия
Сезон 14 Серия 2
16 июня 2014
287 серия
Сезон 14 Серия 3
17 июня 2014
288 серия
Сезон 14 Серия 4
18 июня 2014
289 серия
Сезон 14 Серия 5
19 июня 2014
290 серия
Сезон 14 Серия 6
23 июня 2014
291 серия
Сезон 14 Серия 7
24 июня 2014
292 серия
Сезон 14 Серия 8
25 июня 2014
293 серия
Сезон 14 Серия 9
26 июня 2014
294 серия
Сезон 14 Серия 10
30 июня 2014
295 серия
Сезон 14 Серия 11
1 июля 2014
296 серия
Сезон 14 Серия 12
2 июля 2014
297 серия
Сезон 14 Серия 13
4 августа 2014
298 серия
Сезон 14 Серия 14
4 августа 2014
299 серия
Сезон 14 Серия 15
5 августа 2014
300 серия
Сезон 14 Серия 16
6 августа 2014
301 серия
Сезон 14 Серия 17
7 августа 2014
302 серия
Сезон 14 Серия 18
11 августа 2014
303 серия
Сезон 14 Серия 19
12 августа 2014
304 серия
Сезон 14 Серия 20
13 августа 2014
305 серия
Сезон 14 Серия 21
14 августа 2014
306 серия
Сезон 14 Серия 22
18 августа 2014
307 серия
Сезон 14 Серия 23
19 августа 2014
308 серия
Сезон 14 Серия 24
20 августа 2014
309 серия
Сезон 14 Серия 25
21 августа 2014
310 серия
Сезон 14 Серия 26
25 августа 2014
311 серия
Сезон 14 Серия 27
26 августа 2014
312 серия
Сезон 14 Серия 28
27 августа 2014
313 серия
Сезон 14 Серия 29
28 августа 2014
314 серия
Сезон 14 Серия 30
1 сентября 2014
315 серия
Сезон 14 Серия 31
2 сентября 2014
316 серия
Сезон 14 Серия 32
3 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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