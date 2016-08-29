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Постер к 17-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 17

Воронины, 17 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 17
Премьера сезона 29 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 17-й сезон сериала «Воронины»

В 17-м сезоне сериала «Воронины» Галина Ивановна и Николай Петрович серьезно ссорятся, из-за чего глава семьи неожиданно лишается памяти. Вот только домочадцы не могут поверить в такую внезапную амнезию. Костя отправляется в командировку, где он очень сближается со своим начальником. Правда выясняется, что дружить можно или с шефом, или с коллегами. Вера мечтает отвлечься от хозяйства и заняться дизайном интерьеров. Она начинает с того, что заводит свой блог. Но звездой Интернета незапланированно становится не она сама, а ее свекровь, которая вовсе не планировала на старости лет обзаводиться поклонниками.

Список серий 17-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
357 серия
Сезон 17 Серия 1
29 августа 2016
358 серия
Сезон 17 Серия 2
29 августа 2016
359 серия
Сезон 17 Серия 3
30 августа 2016
360 серия
Сезон 17 Серия 4
31 августа 2016
361 серия
Сезон 17 Серия 5
1 сентября 2016
362 серия
Сезон 17 Серия 6
5 сентября 2016
363 серия
Сезон 17 Серия 7
6 сентября 2016
364 серия
Сезон 17 Серия 8
7 сентября 2016
365 серия
Сезон 17 Серия 9
7 сентября 2016
366 серия
Сезон 17 Серия 10
12 сентября 2016
367 серия
Сезон 17 Серия 11
13 сентября 2016
368 серия
Сезон 17 Серия 12
14 сентября 2016
369 серия
Сезон 17 Серия 13
15 сентября 2016
370 серия
Сезон 17 Серия 14
19 сентября 2016
371 серия
Сезон 17 Серия 15
20 сентября 2016
372 серия
Сезон 17 Серия 16
21 сентября 2016
373 серия
Сезон 17 Серия 17
22 сентября 2016
374 серия
Сезон 17 Серия 18
17 октября 2016
375 серия
Сезон 17 Серия 19
18 октября 2016
376 серия
Сезон 17 Серия 20
19 октября 2016
График выхода всех сериалов
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