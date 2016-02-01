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Постер к 16-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 16

Воронины, 16 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 16
Премьера сезона 1 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 16-й сезон сериала «Воронины»

В 16-м сезоне сериала «Воронины» Вера чувствует себя абсолютно вымотанной из-за постоянного сидения дома с детьми. Она хочет, чтобы любимый супруг взял отпуск и провел время с ней вдвоем на романтическом курорте. Вот только у Кости на это время уже запланировано важное для его карьеры интервью со знаменитым спортсменом. Герой решает совместить приятное с полезным, только так, чтобы ни жена, ни начальство ничего не заподозрили. У Маши начинается переходный возраст, и она перестает делиться с мамой своими проблемами. Вера бьет тревогу и создает в соцсети липовый аккаунт для сближения с трудным подростком.

Список серий 16-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
337 серия
Сезон 16 Серия 1
1 февраля 2016
338 серия
Сезон 16 Серия 2
1 февраля 2016
339 серия
Сезон 16 Серия 3
2 февраля 2016
340 серия
Сезон 16 Серия 4
3 февраля 2016
341 серия
Сезон 16 Серия 5
4 февраля 2016
342 серия
Сезон 16 Серия 6
8 февраля 2016
343 серия
Сезон 16 Серия 7
9 февраля 2016
344 серия
Сезон 16 Серия 8
10 февраля 2016
345 серия
Сезон 16 Серия 9
11 февраля 2016
346 серия
Сезон 16 Серия 10
21 марта 2016
347 серия
Сезон 16 Серия 11
21 марта 2016
348 серия
Сезон 16 Серия 12
22 марта 2016
349 серия
Сезон 16 Серия 13
23 марта 2016
350 серия
Сезон 16 Серия 14
24 марта 2016
351 серия
Сезон 16 Серия 15
28 марта 2016
352 серия
Сезон 16 Серия 16
29 марта 2016
353 серия
Сезон 16 Серия 17
30 марта 2016
354 серия
Сезон 16 Серия 18
31 марта 2016
355 серия
Сезон 16 Серия 19
4 апреля 2016
356 серия
Сезон 16 Серия 20
5 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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