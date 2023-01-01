Сезон 1
20 эпизодов
16 ноября 2009 - 11 декабря 2009
Сезон 2
20 эпизодов
25 января 2010 - 19 февраля 2010
Сезон 3
20 эпизодов
22 марта 2010 - 20 апреля 2010
Сезон 4
20 эпизодов
24 мая 2010 - 25 июня 2010
Сезон 5
20 эпизодов
16 августа 2010 - 16 сентября 2010
Сезон 6
22 эпизода
4 октября 2010 - 25 ноября 2010
Сезон 7
18 эпизодов
13 декабря 2010 - 20 января 2011
Сезон 8
20 эпизодов
31 января 2011 - 31 марта 2011
Сезон 9
25 эпизодов
25 мая 2011 - 25 августа 2011
Сезон 10
25 эпизодов
19 сентября 2011 - 5 декабря 2011
Сезон 11
20 эпизодов
1 октября 2012 - 29 ноября 2012
Сезон 12
26 эпизодов
3 декабря 2012 - 4 июня 2013
Сезон 13
28 эпизодов
26 ноября 2013 - 19 февраля 2014
Сезон 14
32 эпизода
16 июня 2014 - 3 сентября 2014
Сезон 15
20 эпизодов
7 сентября 2015 - 7 октября 2015
Сезон 16
20 эпизодов
1 февраля 2016 - 5 апреля 2016
Сезон 17
20 эпизодов
29 августа 2016 - 19 октября 2016
Сезон 18
27 эпизодов
20 октября 2016 - 16 февраля 2017
Сезон 19
19 эпизодов
13 марта 2017 - 20 апреля 2017
Сезон 20
33 эпизода
21 августа 2017 - 25 января 2018
Сезон 21
21 эпизод
6 марта 2018 - 27 августа 2018
Сезон 22
18 эпизодов
4 сентября 2018 - 7 декабря 2018
Сезон 23
36 эпизодов
4 февраля 2019 - 18 апреля 2019
Сезон 24
22 эпизода
16 сентября 2019 - 3 октября 2019