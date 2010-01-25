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Постер к 2-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 2

Воронины, 2 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Воронины»

Во 2-м сезоне сериала «Воронины» Вера и Костя вынужденно перебираются в квартиру родителей, так как у них дома травят тараканов. И если великовозрастного сыночка радует близость маминых борщей и пирогов, то супруга вовсе не разделяет его восторга. Вере и Галине Ивановне тесно на одной кухне, а значит, в этой битве титанов должна победить сильнейшая, то есть лучшая домохозяйка. Ситуация осложняется, когда Костя начинает задерживаться на работе, а Вера решает завести для своих детей няню. Ревнивая бабушка никак не может смириться, что с ее внуками будет сидеть чужая женщина. А значит, в доме намечается большой скандал.

Список серий 2-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
21 серия - Сваливайте, Воронины, Сваливайте
Сезон 2 Серия 1
25 января 2010
22 серия - Работа допоздна
Сезон 2 Серия 2
26 января 2010
23 серия - Няня
Сезон 2 Серия 3
27 января 2010
24 серия - Родители Веры
Сезон 2 Серия 4
28 января 2010
25 серия - Юбилей свадьбы
Сезон 2 Серия 5
29 января 2010
26 серия - Новогоднее фото
Сезон 2 Серия 6
1 февраля 2010
27 серия - День рождения Веры
Сезон 2 Серия 7
2 февраля 2010
28 серия - Патруль
Сезон 2 Серия 8
3 февраля 2010
29 серия - Кризис среднего возраста
Сезон 2 Серия 9
4 февраля 2010
30 серия - Нет, спасибо
Сезон 2 Серия 10
5 февраля 2010
31 серия - Хорошие девочки
Сезон 2 Серия 11
8 февраля 2010
32 серия - Переезд Лёни
Сезон 2 Серия 12
9 февраля 2010
33 серия - Психология Ворониных
Сезон 2 Серия 13
10 февраля 2010
34 серия - Одинокий Лёня
Сезон 2 Серия 14
11 февраля 2010
35 серия - Квартира Лёни
Сезон 2 Серия 15
12 февраля 2010
36 серия - Больше не значит лучше!
Сезон 2 Серия 16
15 февраля 2010
37 серия - Один
Сезон 2 Серия 17
16 февраля 2010
38 серия - Война кулинаров
Сезон 2 Серия 18
18 февраля 2010
39 серия - Возвращение Лёни
Сезон 2 Серия 19
18 февраля 2010
40 серия - Свадьба
Сезон 2 Серия 20
19 февраля 2010
График выхода всех сериалов
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