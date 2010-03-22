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Постер к 3-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 3

Воронины, 3 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Воронины»

В 3-м сезоне сериала «Воронины» между братьями накаляются отношения. Старший Леня, посвятивший всю свою сознательную жизнь службе в милиции, наконец добивается звания майора. Но в это самое время у его младшего братишки Кости готовится к выходу собственная книга. И это при том, что тот даже не прилагал для этого никаких особых усилий. Чьи же успехи окажутся для родителей более весомыми? Взрослые мужчины вновь начинают соревноваться между собой не хуже детсадовцев Фили и Кири. Но больше всех достается в этом противостоянии, конечно, несчастной Вере. Как будто мало ей своих троих детей и свекра со свекровью!

Список серий 3-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
41 серия - Дневник Кости
Сезон 3 Серия 1
22 марта 2010
42 серия - Писатель
Сезон 3 Серия 2
23 марта 2010
43 серия - Игра
Сезон 3 Серия 3
24 марта 2010
44 серия - Вера на работе
Сезон 3 Серия 4
25 марта 2010
45 серия - Ставки сделаны
Сезон 3 Серия 5
26 марта 2010
46 серия - Диета
Сезон 3 Серия 6
29 марта 2010
47 серия - Сон важнее жены
Сезон 3 Серия 7
31 марта 2010
48 серия - А мама знает?!
Сезон 3 Серия 8
1 апреля 2010
49 серия - Новое оружие Веры
Сезон 3 Серия 9
2 апреля 2010
50 серия - Неожиданное признание Веры
Сезон 3 Серия 10
5 апреля 2010
51 серия - Матч века
Сезон 3 Серия 11
6 апреля 2010
52 серия - Курица или рыба
Сезон 3 Серия 12
7 апреля 2010
53 серия - Лига чемпионов
Сезон 3 Серия 13
8 апреля 2010
54 серия - Экзамен по вождению
Сезон 3 Серия 14
9 апреля 2010
55 серия - Кладбище домашних животных
Сезон 3 Серия 15
13 апреля 2010
56 серия - Семейный бюджет
Сезон 3 Серия 16
14 апреля 2010
57 серия - Настроение Веры
Сезон 3 Серия 17
15 апреля 2010
58 серия - Курсы для родителей
Сезон 3 Серия 18
16 апреля 2010
59 серия - Кольцо Кости
Сезон 3 Серия 19
19 апреля 2010
60 серия - Как они познакомились
Сезон 3 Серия 20
20 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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