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Постер к 11-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 11

Воронины, 11 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 1 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 11-й сезон сериала «Воронины»

В 11-м сезоне сериала «Воронины» в семействе назревают значительные перемены. Леня и Настя наконец ждут малыша, чему больше всех радуется Галина Ивановна. Вот только взгляды на пол будущего ребенка у всех домочадцев расходятся. Леня начинает дружить с бывшей напарницей Ритой, что приводит к аресту Николая Петровича. Воронины-старшие готовятся отметить круглую дату со дня свадьбы. Вся семья надеется провести этот день в мире, согласии и веселье. Но виновники торжества неожиданно срывают планы родных. Костя оказывается перед серьезным профессиональным решением. Неужели ему придется выбрать между семьей и карьерой?

Список серий 11-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
211 серия - Мальчик или девочка?
Сезон 11 Серия 1
1 октября 2012
212 серия - Новый участковый
Сезон 11 Серия 2
2 октября 2012
213 серия - Большие переживания
Сезон 11 Серия 3
3 октября 2012
214 серия - Годовщина свадьбы
Сезон 11 Серия 4
4 октября 2012
215 серия - Странный лысый чурбан
Сезон 11 Серия 5
8 октября 2012
216 серия - Психованная мать
Сезон 11 Серия 6
9 октября 2012
217 серия - Обидное прозвище
Сезон 11 Серия 7
10 октября 2012
218 серия - Не очень мирное решение
Сезон 11 Серия 8
11 октября 2012
219 серия - Детектор лжи
Сезон 11 Серия 9
15 октября 2012
220 серия - Новый автомобиль
Сезон 11 Серия 10
16 октября 2012
221 серия - Поход в лес
Сезон 11 Серия 11
17 октября 2012
222 серия - Новый Воронин
Сезон 11 Серия 12
18 октября 2012
223 серия - Отдых в Турции (часть первая)
Сезон 11 Серия 13
19 ноября 2012
224 серия - Отдых в Турции (часть вторая)
Сезон 11 Серия 14
20 ноября 2012
225 серия - Имя
Сезон 11 Серия 15
21 ноября 2012
226 серия - Пассия
Сезон 11 Серия 16
22 ноября 2012
227 серия - Это наш ребенок!
Сезон 11 Серия 17
26 ноября 2012
228 серия - Свободные отношения
Сезон 11 Серия 18
27 ноября 2012
229 серия - День рождения Маши
Сезон 11 Серия 19
28 ноября 2012
230 серия - Мастер Костя
Сезон 11 Серия 20
29 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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