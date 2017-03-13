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Постер к 19-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 19

Воронины, 19 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 19
Премьера сезона 13 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 19
Продолжительность сезона 7 часов 55 минут
О чем 19-й сезон сериала «Воронины»

В 19-м сезоне сериала «Воронины» в Москве приближается сезон отпусков. Костя мечтает о незабываемом путешествии со своей семьей, а Леня просто хочет хорошенько выспаться. Но в первый же нерабочий день все планы идут коту под хвост, когда братья пропускают давно запланированную экскурсию, взбесив своих жен. Николай Петрович понимает, что за свою жизнь он все еще не совершил ничего по-настоящему важного и великого, поэтому он решает побить довольно необычный мировой рекорд. Вера пытается сосредоточиться на работе. Но чтобы укрыться от пристального внимания свекрови, ей приходится снять под офис отдельную квартиру.

Список серий 19-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
404 серия
Сезон 19 Серия 1
13 марта 2017
405 серия
Сезон 19 Серия 2
13 марта 2017
406 серия
Сезон 19 Серия 3
13 марта 2017
407 серия
Сезон 19 Серия 4
13 марта 2017
408 серия
Сезон 19 Серия 5
14 марта 2017
409 серия
Сезон 19 Серия 6
15 марта 2017
410 серия
Сезон 19 Серия 7
16 марта 2017
411 серия
Сезон 19 Серия 8
20 марта 2017
412 серия
Сезон 19 Серия 9
21 марта 2017
413 серия
Сезон 19 Серия 10
22 марта 2017
414 серия
Сезон 19 Серия 11
23 марта 2017
415 серия
Сезон 19 Серия 12
10 апреля 2017
416 серия
Сезон 19 Серия 13
11 апреля 2017
417 серия
Сезон 19 Серия 14
12 апреля 2017
418 серия
Сезон 19 Серия 15
13 апреля 2017
419 серия
Сезон 19 Серия 16
17 апреля 2017
420 серия
Сезон 19 Серия 17
18 апреля 2017
421 серия
Сезон 19 Серия 18
19 апреля 2017
422 серия
Сезон 19 Серия 19
20 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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