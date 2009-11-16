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Постер к 1-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 1

Воронины, 1 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воронины»

В 1-м сезоне сериала «Воронины» в самой обычной сталинке в столице живет молодое и веселое семейство. Константин Воронин работает спортивным журналистом, а его красавица-жена Вера занимается домом. У пары есть пятилетняя дочурка Мария и маленькие близнецы Киря и Филя. Жизнь этой четы со стороны кажется идеальной: неплохой заработок, трехкомнатная квартира, мир и любовь в доме. Но не тут-то было! Через стенку от них обитают родители Кости – громкий и грубоватый дедушка Николай Петрович и властная, любящая все контролировать бабушка Галина Ивановна. Такое соседство делает будни Ворониных весьма веселыми и разнообразными.

Список серий 1-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
1 серия - Переезд Гали
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2009
2 серия - Личное время
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2009
3 серия - Подарок папе
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2009
4 серия - Стандартное отклонение
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2009
5 серия - Официантка
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2009
6 серия - Костя в эфире
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2009
7 серия - Собака
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2009
8 серия - Мамины тефтельки
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2009
9 серия - Кто красивее
Сезон 1 Серия 9
25 ноября 2009
10 серия - Вера болеет
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 2009
11 серия - Бриллианты
Сезон 1 Серия 11
27 ноября 2009
12 серия - Брат
Сезон 1 Серия 12
30 ноября 2009
13 серия - Письмо маме
Сезон 1 Серия 13
1 декабря 2009
14 серия - Семейная кровать
Сезон 1 Серия 14
2 декабря 2009
15 серия - Тренировки Веры
Сезон 1 Серия 15
3 декабря 2009
16 серия - Открывашка
Сезон 1 Серия 16
4 декабря 2009
17 серия - Я тебя люблю
Сезон 1 Серия 17
7 декабря 2009
18 серия - Мамина любимая баночка
Сезон 1 Серия 18
8 декабря 2009
19 серия - Будь здоров
Сезон 1 Серия 19
10 декабря 2009
20 серия - Назад в прошлое
Сезон 1 Серия 20
11 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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