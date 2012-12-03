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Постер к 12-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 12

Воронины, 12 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 3 декабря 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 12-й сезон сериала «Воронины»

В 12-м сезоне сериала «Воронины» Вера готовится к важной годовщине, но любимый супруг никак не может уделить ей время для совместного шопинга. Чтобы загладить свою вину, Костя решает самостоятельно выбрать платье для жены. Галина Ивановна расстраивается прямо накануне Дня учителя: от нее отказывается любимый ученик, которому она преподавала музыку. Сыновья решают подбодрить женщину и собрать вместе всех ее лучших выпускников. Настя дни и ночи напролет сидит с маленьким Сашкой и злится, что Леня ей не помогает. Выясняется, что совмещать молодую семью со службой в полиции не так-то просто.

Список серий 12-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
231 серия - Вечерний наряд
Сезон 12 Серия 1
3 декабря 2012
232 серия - День учителя
Сезон 12 Серия 2
4 декабря 2012
233 серия - Много работы
Сезон 12 Серия 3
5 декабря 2012
234 серия - Армейский друг
Сезон 12 Серия 4
6 декабря 2012
235 серия - Список недостатков
Сезон 12 Серия 5
10 декабря 2012
236 серия - Кому отдать ребёнка
Сезон 12 Серия 6
11 декабря 2012
237 серия - Интервью
Сезон 12 Серия 7
12 декабря 2012
238 серия - Поцелуй
Сезон 12 Серия 8
13 декабря 2012
239 серия - Новогодний праздник
Сезон 12 Серия 9
31 декабря 2012
240 серия - Диета
Сезон 12 Серия 10
25 февраля 2013
241 серия - Хоккейный матч
Сезон 12 Серия 11
25 февраля 2013
242 серия - Новый 2000-й год
Сезон 12 Серия 12
27 февраля 2013
243 серия - Дача
Сезон 12 Серия 13
20 мая 2013
244 серия - Пузатый нянь
Сезон 12 Серия 14
20 мая 2013
245 серия - Ревность
Сезон 12 Серия 15
21 мая 2013
246 серия - Рисование
Сезон 12 Серия 16
22 мая 2013
247 серия - Первое слово
Сезон 12 Серия 17
27 мая 2013
248 серия - Бабушка Люся
Сезон 12 Серия 18
27 мая 2013
249 серия - Николай-риелтор
Сезон 12 Серия 19
28 мая 2013
250 серия - Новые соседи
Сезон 12 Серия 20
28 мая 2013
251 серия - Свободный билет
Сезон 12 Серия 21
29 мая 2013
252 серия - Новая комната Маши
Сезон 12 Серия 22
29 мая 2013
253 серия - Освежающее свидание
Сезон 12 Серия 23
3 июня 2013
254 серия - Рогатый друг
Сезон 12 Серия 24
3 июня 2013
255 серия - Методика по воспитанию
Сезон 12 Серия 25
4 июня 2013
256 серия - Маленькие хитрости
Сезон 12 Серия 26
4 июня 2013
График выхода всех сериалов
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