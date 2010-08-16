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Постер к 5-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 5

Воронины, 5 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 5-й сезон сериала «Воронины»

В 5-м сезоне сериала «Воронины» в квартире Галины Ивановны и Николая Петровича готовится большое семейное торжество. Тетя Нина и дядя Женя празднуют у них в гостях свою знаменательную дату. Но у Веры и ее свекрови сильно расходятся взгляды на понятие веселья. Тем временем Николай Петрович припоминает сыновьям старые обиды: ему срочно потребовались граммофонные пластинки, которые много лет назад сломал Костя. Тот решает возместить ущерб и покупает отцу новые музыкальные диски, но это приводит к неожиданным последствиям. Леня отправляется на отдых в Сочи и знакомится там с обаятельной девушкой.

Список серий 5-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
81 серия - Смешные сценки
Сезон 5 Серия 1
16 августа 2010
82 серия - Сломанные пластинки
Сезон 5 Серия 2
17 августа 2010
83 серия - Чемодан
Сезон 5 Серия 3
18 августа 2010
84 серия - Бабник
Сезон 5 Серия 4
19 августа 2010
85 серия - Ботаник
Сезон 5 Серия 5
23 августа 2010
86 серия - Притворщики
Сезон 5 Серия 6
24 августа 2010
87 серия - Бумажные салфетки
Сезон 5 Серия 7
25 августа 2010
88 серия - Новый кавалер Насти
Сезон 5 Серия 8
26 августа 2010
89 серия - Статья Андрея
Сезон 5 Серия 9
30 августа 2010
90 серия - Гости
Сезон 5 Серия 10
31 августа 2010
91 серия - Газовая плита
Сезон 5 Серия 11
1 сентября 2010
92 серия - Писатели
Сезон 5 Серия 12
2 сентября 2010
93 серия - Сёстры
Сезон 5 Серия 13
6 сентября 2010
94 серия - Обсуждение Лёни
Сезон 5 Серия 14
7 сентября 2010
95 серия - Мальчик Стасик
Сезон 5 Серия 15
8 сентября 2010
96 серия - Цвет двери
Сезон 5 Серия 16
9 сентября 2010
97 серия - Родители Веры разводятся
Сезон 5 Серия 17
13 сентября 2010
98 серия - Ещё один «кризис среднего возраста»
Сезон 5 Серия 18
14 сентября 2010
99 серия - Обзывательства
Сезон 5 Серия 19
15 сентября 2010
100 серия - Рождение Маши
Сезон 5 Серия 20
16 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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