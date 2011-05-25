Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 9-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 9

Воронины, 9 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 25 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 9-й сезон сериала «Воронины»

В 9-м сезоне сериала «Воронины» самую веселую семейку Москвы ждут новые приключения. У Галины Ивановны кто-то похищает на рынке сумку. На защиту матери семейства встают милиционер Леня, журналист Костя и просто настоящий джентльмен Николай Петрович. У Маши в школе начинаются проблемы из-за излишне активной главы родительского комитета Оксаны. Косте придется встретиться с врагом лицом к лицу. Вера решает поучаствовать в благотворительном марафоне «Протяни руку помощи», но ее подводит женская привычка слишком долго собираться. Леня и Настя задумываются о своем совместном будущем.

Список серий 9-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
161 серия - Сумку украли
Сезон 9 Серия 1
25 мая 2011
162 серия - Глава родительского комитета
Сезон 9 Серия 2
25 мая 2011
163 серия - Бильярд
Сезон 9 Серия 3
26 мая 2011
164 серия - Журналист года
Сезон 9 Серия 4
27 мая 2011
165 серия - Корпоратив
Сезон 9 Серия 5
30 мая 2011
166 серия - Мой сын тренер
Сезон 9 Серия 6
31 мая 2011
167 серия - Сосед
Сезон 9 Серия 7
1 июня 2011
168 серия - Дочка
Сезон 9 Серия 8
2 июня 2011
169 серия - Секрет семейного счастья
Сезон 9 Серия 9
6 июня 2011
170 серия - Разговор с детьми
Сезон 9 Серия 10
7 июня 2011
171 серия - Чаепитие для детей
Сезон 9 Серия 11
8 июня 2011
172 серия - Системы безопасности
Сезон 9 Серия 12
9 июня 2011
173 серия - Рок-н-ролл
Сезон 9 Серия 13
8 августа 2011
174 серия - Костик
Сезон 9 Серия 14
8 августа 2011
175 серия - Маша-домработница
Сезон 9 Серия 15
9 августа 2011
176 серия - «Первый раз»
Сезон 9 Серия 16
10 августа 2011
177 серия - Коварные планы
Сезон 9 Серия 17
11 августа 2011
178 серия - На все сто
Сезон 9 Серия 18
15 августа 2011
179 серия - Няньки
Сезон 9 Серия 19
16 августа 2011
180 серия - Сексополия
Сезон 9 Серия 20
17 августа 2011
181 серия - Старшая сестра
Сезон 9 Серия 21
18 августа 2011
182 серия - Хлипкое Подмосковье
Сезон 9 Серия 22
22 августа 2011
183 серия - Свадьба (часть вторая)
Сезон 9 Серия 23
23 августа 2011
184 серия - Боязнь глубины
Сезон 9 Серия 24
24 августа 2011
185 серия - Переезд
Сезон 9 Серия 25
25 августа 2011
График выхода всех сериалов
Related video
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше