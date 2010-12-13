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Постер к 7-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 7

Воронины, 7 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 декабря 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 18
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Воронины»

В 7-м сезоне сериала «Воронины» Галина Ивановна и ее невестка Вера учатся сожительствовать мирно, но им далеко не всегда удаются тонкости дипломатии. Особенно когда речь заходит о порядке в доме, расписании пользования ванной комнатой и воспитании подрастающего поколения. А тут еще и мужчины устраивают сюрприз за сюрпризом. Леня то приводит в дом крайне неудачную девушку, а то и вовсе вступает в секту. Костя пытается работать дома, а Николай Петрович постоянно ворчит и влезает не в свое дело. К счастью, у Веры остается главная радость в жизни – дети. Однако и с ними довольно часто приходится нелегко.

Список серий 7-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
123 серия - Лёня в секте
Сезон 7 Серия 1
13 декабря 2010
124 серия - Санузел
Сезон 7 Серия 2
14 декабря 2010
125 серия - Друг
Сезон 7 Серия 3
15 декабря 2010
126 серия - Новая девушка Лёни
Сезон 7 Серия 4
16 декабря 2010
127 серия - Зрение Галины
Сезон 7 Серия 5
20 декабря 2010
128 серия - История с кроликом
Сезон 7 Серия 6
21 декабря 2010
129 серия - Костечка - это не ребёночек для Виктора Гусева
Сезон 7 Серия 7
22 декабря 2010
130 серия - «Небольшое» переутомление
Сезон 7 Серия 8
23 декабря 2010
131 серия - Новогодний подарок
Сезон 7 Серия 9
27 декабря 2010
132 серия - Родители Насти
Сезон 7 Серия 10
28 декабря 2010
133 серия - Рождественские приключения
Сезон 7 Серия 11
11 января 2011
134 серия - Знакомство родителей
Сезон 7 Серия 12
12 января 2011
135 серия - Как воспитывать детей
Сезон 7 Серия 13
17 января 2011
136 серия - Организация свадьбы
Сезон 7 Серия 14
18 января 2011
137 серия - Преступление Веры
Сезон 7 Серия 15
18 января 2011
138 серия - Шумные поминки
Сезон 7 Серия 16
19 января 2011
139 серия - Три мальчишника
Сезон 7 Серия 17
19 января 2011
140 серия - Долгожданная свадьба
Сезон 7 Серия 18
20 января 2011
График выхода всех сериалов
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