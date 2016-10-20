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Постер к 18-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 18

Воронины, 18 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 18
Премьера сезона 20 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 27
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 18-й сезон сериала «Воронины»

В 18-м сезоне сериала «Воронины» Маша становится уже совсем взрослой и хочет отправиться с друзьями в летний лагерь. Вера боится оставлять красавицу-дочь без присмотра, но ей не удается придумать достойный аргумент, чтобы запретить поездку. Она обращается за помощью к гению семейных интриг – своей свекрови Галине Ивановне. Тем временем Николай Петрович защемляет лицевую мышцу, и на его обычно суровом лице застревает радостная улыбка. Такие перемены в поведении дедушки пугают всю семью Ворониных, а заодно и случайно оказавшихся поблизости соседей по гаражу. Костя пытается получить повышение на работе.

Список серий 18-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
377 серия
Сезон 18 Серия 1
20 октября 2016
378 серия
Сезон 18 Серия 2
24 октября 2016
379 серия
Сезон 18 Серия 3
25 октября 2016
380 серия
Сезон 18 Серия 4
26 октября 2016
381 серия
Сезон 18 Серия 5
27 октября 2016
382 серия
Сезон 18 Серия 6
21 ноября 2016
383 серия
Сезон 18 Серия 7
21 ноября 2016
384 серия
Сезон 18 Серия 8
22 ноября 2016
385 серия
Сезон 18 Серия 9
23 ноября 2016
386 серия
Сезон 18 Серия 10
24 ноября 2016
387 серия
Сезон 18 Серия 11
29 ноября 2016
388 серия
Сезон 18 Серия 12
30 ноября 2016
389 серия
Сезон 18 Серия 13
30 ноября 2016
390 серия
Сезон 18 Серия 14
1 декабря 2016
391 серия
Сезон 18 Серия 15
5 декабря 2016
392 серия
Сезон 18 Серия 16
6 декабря 2016
393 серия
Сезон 18 Серия 17
7 декабря 2016
394 серия
Сезон 18 Серия 18
8 декабря 2016
395 серия
Сезон 18 Серия 19
29 декабря 2016
396 серия
Сезон 18 Серия 20
6 февраля 2017
397 серия
Сезон 18 Серия 21
6 февраля 2017
398 серия
Сезон 18 Серия 22
6 февраля 2017
399 серия
Сезон 18 Серия 23
6 февраля 2017
400 серия
Сезон 18 Серия 24
13 февраля 2017
401 серия
Сезон 18 Серия 25
14 февраля 2017
402 серия
Сезон 18 Серия 26
15 февраля 2017
403 серия
Сезон 18 Серия 27
16 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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