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Постер к 13-му сезону сериала Воронины
Киноафиша Сериалы Воронины Сезоны Сезон 13

Воронины, 13 сезон

Voroniny 16+
Название Сезон 13
Премьера сезона 26 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 28
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 13-й сезон сериала «Воронины»

В 13-м сезоне сериала «Воронины» Вера пытается помочь своему отцу Сергею Геннадьевичу разобраться в себе. Но выясняется, что его неудачный роман не так однозначен, как думала дочь. Галина Ивановна отмечает свое 65-летие, по этому случаю семья собирается вместе в шикарном ресторане, но праздник портит неудачное соседство. Тем временем Костя и Леня готовятся к своему любимому дню в году – Первому апреля. На сей раз шутки и розыгрыши между братьями рискуют задеть всех членов семьи, включая Веру, Настю, детей и родителей. Ситуацию усугубляют личные трения между Костей и Верой из-за бытовых вопросов.

Список серий 13-го сезона сериала «Воронины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
257 серия - Новая любовница
Сезон 13 Серия 1
26 ноября 2013
258 серия - Оливковое масло
Сезон 13 Серия 2
26 ноября 2013
259 серия - Две полоски против Волги
Сезон 13 Серия 3
27 ноября 2013
260 серия - Юбилейные поминки
Сезон 13 Серия 4
27 ноября 2013
261 серия - Колесо обозрения
Сезон 13 Серия 5
28 ноября 2013
262 серия - Костя «включает босса»
Сезон 13 Серия 6
28 ноября 2013
263 серия - Билборд
Сезон 13 Серия 7
2 декабря 2013
264 серия - Звездный час Лени
Сезон 13 Серия 8
3 декабря 2013
265 серия - Старшая по подъезду
Сезон 13 Серия 9
4 декабря 2013
266 серия - Прыжок с парашютом
Сезон 13 Серия 10
5 декабря 2013
267 серия - Костины стихи
Сезон 13 Серия 11
9 декабря 2013
268 серия - Новый поворот событий
Сезон 13 Серия 12
10 декабря 2013
269 серия - Костя-ханжа
Сезон 13 Серия 13
11 декабря 2013
270 серия - Леня на пенсии
Сезон 13 Серия 14
12 декабря 2013
271 серия - Таксист
Сезон 13 Серия 15
16 декабря 2013
272 серия - Без свадьбы
Сезон 13 Серия 16
17 декабря 2013
273 серия
Сезон 13 Серия 17
3 февраля 2014
274 серия
Сезон 13 Серия 18
3 февраля 2014
275 серия
Сезон 13 Серия 19
4 февраля 2014
276 серия
Сезон 13 Серия 20
5 февраля 2014
277 серия
Сезон 13 Серия 21
6 февраля 2014
278 серия
Сезон 13 Серия 22
10 февраля 2014
279 серия
Сезон 13 Серия 23
11 февраля 2014
280 серия
Сезон 13 Серия 24
12 февраля 2014
281 серия
Сезон 13 Серия 25
13 февраля 2014
282 серия
Сезон 13 Серия 26
17 февраля 2014
283 серия
Сезон 13 Серия 27
18 февраля 2014
284 серия
Сезон 13 Серия 28
19 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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