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Постер к 16-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 16

Улицы разбитых фонарей, 16 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 16
Премьера сезона 10 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» главные герои вновь ловят опасных преступников, представляющих угрозу для жителей Санкт-Петербурга. Они расследуют насильственную смерть двух мужчин, страдающих от наркотической зависимости, идут по следам человека, убившего хозяина нелегального игорного дома, а также устанавливают причины гибели знаменитой актрисы преклонного возраста. Эксперты выясняют, что ее отравили. А при аресте наркоторговца сотрудники правоохранительных органов находят мертвое тело известного политика. Всплывает много грязных подробностей о его деятельности на посту депутата.

Список серий 16-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Бойня в притоне
Сезон 16 Серия 1
10 апреля 2017
Рулетка
Сезон 16 Серия 2
10 апреля 2017
Смертельные объятия
Сезон 16 Серия 3
11 апреля 2017
Смерть для широкого зрителя
Сезон 16 Серия 4
11 апреля 2017
Труба
Сезон 16 Серия 5
12 апреля 2017
Гадюка
Сезон 16 Серия 6
12 апреля 2017
Пат
Сезон 16 Серия 7
13 апреля 2017
Засада
Сезон 16 Серия 8
13 апреля 2017
Семейные тайны
Сезон 16 Серия 9
11 сентября 2017
Фамильные ценности
Сезон 16 Серия 10
12 сентября 2017
Третий лишний
Сезон 16 Серия 11
13 сентября 2017
Человек с ружьём
Сезон 16 Серия 12
14 сентября 2017
Мой талисман
Сезон 16 Серия 13
15 сентября 2017
Кризис в отношениях
Сезон 16 Серия 14
18 сентября 2017
Поздний заказ
Сезон 16 Серия 15
19 сентября 2017
Женщина в красном всегда права
Сезон 16 Серия 16
20 сентября 2017
Старое дело
Сезон 16 Серия 17
21 сентября 2017
Не по плану
Сезон 16 Серия 18
22 сентября 2017
Семейное дело
Сезон 16 Серия 19
25 сентября 2017
Факты против чувств
Сезон 16 Серия 20
26 сентября 2017
Холодный расчёт
Сезон 16 Серия 21
27 сентября 2017
Катафалк
Сезон 16 Серия 22
28 сентября 2017
Деловая жесть
Сезон 16 Серия 23
29 сентября 2017
Снежный человек
Сезон 16 Серия 24
31 декабря 2018
Племянница
Сезон 16 Серия 25
20 мая 2019
Последнее чаепитие
Сезон 16 Серия 26
20 мая 2019
Смертельный номер
Сезон 16 Серия 27
21 мая 2019
Опасная работа
Сезон 16 Серия 28
21 мая 2019
Магия кино
Сезон 16 Серия 29
22 мая 2019
Подброшенное письмо
Сезон 16 Серия 30
22 мая 2019
Земельный вопрос
Сезон 16 Серия 31
23 мая 2019
Чувство собственности
Сезон 16 Серия 32
23 мая 2019
Неотложное дело
Сезон 16 Серия 33
24 мая 2019
Банда
Сезон 16 Серия 34
24 мая 2019
Кредит доверия
Сезон 16 Серия 35
27 мая 2019
Соблазн
Сезон 16 Серия 36
28 мая 2019
Сюрприз из багажника
Сезон 16 Серия 37
29 мая 2019
Старая история
Сезон 16 Серия 38
30 мая 2019
Было, да всплыло
Сезон 16 Серия 39
31 мая 2019
Надоевший долг
Сезон 16 Серия 40
3 июня 2019
График выхода всех сериалов
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