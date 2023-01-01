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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Улицы разбитых фонарей
Сезоны
Улицы разбитых фонарей, список сезонов
Ulitsy razbitykh fonarey
16+
Год выпуска
1998
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей»
Сезон 1
33 эпизода
4 января 1998 - 31 декабря 1998
Сезон 2
24 эпизода
14 ноября 1999 - 24 марта 2000
Сезон 3
26 эпизодов
3 декабря 2000 - 17 октября 2002
Сезон 4
26 эпизодов
1 сентября 2003 - 15 октября 2003
Сезон 5
26 эпизодов
16 февраля 2004 - 2 апреля 2004
Сезон 6
26 эпизодов
30 августа 2004 - 2 октября 2005
Сезон 7
26 эпизодов
6 марта 2006 - 19 апреля 2006
Сезон 8
26 эпизодов
12 ноября 2007 - 24 декабря 2007
Сезон 9
32 эпизода
29 сентября 2008 - 29 октября 2009
Сезон 10
32 эпизода
4 октября 2010 - 1 ноября 2010
Сезон 11
32 эпизода
24 октября 2011 - 22 ноября 2011
Сезон 12
36 эпизодов
3 сентября 2012 - 5 октября 2012
Сезон 13
40 эпизодов
27 января 2014 - 21 февраля 2014
Сезон 14
36 эпизодов
26 января 2015 - 12 февраля 2015
Сезон 15
40 эпизодов
28 сентября 2015 - 6 апреля 2017
Сезон 16
40 эпизодов
10 апреля 2017 - 3 июня 2019
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