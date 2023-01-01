Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны

Улицы разбитых фонарей, список сезонов

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Год выпуска 1998
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей»
Улицы разбитых фонарей - Сезон 1 Сезон 1
33 эпизода 4 января 1998 - 31 декабря 1998
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 2 Сезон 2
24 эпизода 14 ноября 1999 - 24 марта 2000
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 3 Сезон 3
26 эпизодов 3 декабря 2000 - 17 октября 2002
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 4 Сезон 4
26 эпизодов 1 сентября 2003 - 15 октября 2003
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 5 Сезон 5
26 эпизодов 16 февраля 2004 - 2 апреля 2004
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 6 Сезон 6
26 эпизодов 30 августа 2004 - 2 октября 2005
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 7 Сезон 7
26 эпизодов 6 марта 2006 - 19 апреля 2006
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 8 Сезон 8
26 эпизодов 12 ноября 2007 - 24 декабря 2007
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 9 Сезон 9
32 эпизода 29 сентября 2008 - 29 октября 2009
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 10 Сезон 10
32 эпизода 4 октября 2010 - 1 ноября 2010
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 11 Сезон 11
32 эпизода 24 октября 2011 - 22 ноября 2011
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 12 Сезон 12
36 эпизодов 3 сентября 2012 - 5 октября 2012
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 13 Сезон 13
40 эпизодов 27 января 2014 - 21 февраля 2014
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 14 Сезон 14
36 эпизодов 26 января 2015 - 12 февраля 2015
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 15 Сезон 15
40 эпизодов 28 сентября 2015 - 6 апреля 2017
 
Улицы разбитых фонарей - Сезон 16 Сезон 16
40 эпизодов 10 апреля 2017 - 3 июня 2019
 
Related video
С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане
Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе
Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба
Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины
«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми
Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями
Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко
Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской
Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше