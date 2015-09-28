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Постер к 15-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 15

Улицы разбитых фонарей, 15 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 15
Премьера сезона 28 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 15-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» у оперативников снова много работы. Они расследуют дело об убийстве криминального авторитета, в смерти которого подозревают одного из его приспешников, а также выясняют, кто задушил молодую девушку во дворе жилого дома. Следователи считают, что это мог сделать ее супруг, но эта версия не оправдывает себя. Кроме того, криминалисты устанавливают, что смерть известного спортсмена Варламова, выпавшего из окна собственной квартиры, наступила в результате удара тяжелым предметом по голове. Главным подозреваемым становится другой футболист, карьера которого рухнула из-за Варламова. 

Список серий 15-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Родительский инстинкт
Сезон 15 Серия 1
28 сентября 2015
Азартный случай
Сезон 15 Серия 2
28 сентября 2015
Объятия смерти
Сезон 15 Серия 3
28 сентября 2015
Очевидный вариант
Сезон 15 Серия 4
28 сентября 2015
Подводные камни
Сезон 15 Серия 5
29 сентября 2015
Убойный футбол
Сезон 15 Серия 6
29 сентября 2015
Хищник
Сезон 15 Серия 7
30 сентября 2015
Сеанс черной магии
Сезон 15 Серия 8
30 сентября 2015
Маска смерти
Сезон 15 Серия 9
1 октября 2015
Ключ к убийству
Сезон 15 Серия 10
1 октября 2015
В базах не значится
Сезон 15 Серия 11
2 октября 2015
Танцы со смертью
Сезон 15 Серия 12
2 октября 2015
Пуля из прошлого
Сезон 15 Серия 13
2 октября 2015
Обида
Сезон 15 Серия 14
5 октября 2015
Генетика
Сезон 15 Серия 15
5 октября 2015
Новогодний переполох
Сезон 15 Серия 16
6 октября 2015
Смерть по скорой
Сезон 15 Серия 17
6 октября 2015
Работа над ошибками
Сезон 15 Серия 18
7 октября 2015
Охраняется государством
Сезон 15 Серия 19
7 октября 2015
Болтун
Сезон 15 Серия 20
8 октября 2015
Домик в лесу
Сезон 15 Серия 21
8 октября 2015
Мышь нелепая
Сезон 15 Серия 22
9 октября 2015
Высшая мера
Сезон 15 Серия 23
9 октября 2015
Клинический случай
Сезон 15 Серия 24
9 октября 2015
Убойный процент
Сезон 15 Серия 25
29 августа 2016
Двойной просчет
Сезон 15 Серия 26
30 августа 2016
Не страховой случай
Сезон 15 Серия 27
31 августа 2016
Оплата по счетам
Сезон 15 Серия 28
1 сентября 2016
Цена свободы
Сезон 15 Серия 29
5 сентября 2016
Доходное место
Сезон 15 Серия 30
6 сентября 2016
Старый должок
Сезон 15 Серия 31
7 сентября 2016
Полицейская краса
Сезон 15 Серия 32
8 сентября 2016
Большая подстава
Сезон 15 Серия 33
30 сентября 2016
Дорожный конфликт
Сезон 15 Серия 34
30 сентября 2016
Знак скорпиона
Сезон 15 Серия 35
3 апреля 2017
Рубин Каира
Сезон 15 Серия 36
3 апреля 2017
Реле с ячейкой
Сезон 15 Серия 37
4 апреля 2017
Сокровища
Сезон 15 Серия 38
4 апреля 2017
Пьяная дача
Сезон 15 Серия 39
5 апреля 2017
Третий лишний
Сезон 15 Серия 40
6 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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