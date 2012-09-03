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Постер к 12-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 12

Улицы разбитых фонарей, 12 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 3 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 12-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в отдел приходят новые работники. Среди них капитан Крымов и три лейтенанта – Глушко, Барский и Анна Савина. Они моментально вовлекаются в расследование очередного преступления. Дело касается убийства: в парадной обнаруживается мертвое тело. Оказывается, что жертвой стал консьерж Корнеев, который на протяжении длительного времени работал охранником. Главным подозреваемым становится бывший осужденный Травкин, которого Корнеев ранил несколько лет назад. Однако у него находится алиби, которое сложно оспорить. Но вскоре у следователей появляется новая версия событий.

Список серий 12-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Консьерж без вредных привычек
Сезон 12 Серия 1
3 сентября 2012
Дурачок
Сезон 12 Серия 2
3 сентября 2012
Комната смеха
Сезон 12 Серия 3
4 сентября 2012
Призрак
Сезон 12 Серия 4
4 сентября 2012
Чёрная вдова
Сезон 12 Серия 5
5 сентября 2012
Разоблачение
Сезон 12 Серия 6
5 сентября 2012
Шоковая терапия
Сезон 12 Серия 7
6 сентября 2012
Неудачные пробы
Сезон 12 Серия 8
6 сентября 2012
Шумный сосед
Сезон 12 Серия 9
7 сентября 2012
Сумка с подсказками
Сезон 12 Серия 10
7 сентября 2012
Стечение обстоятельств
Сезон 12 Серия 11
10 сентября 2012
Сбывшееся проклятие
Сезон 12 Серия 12
10 сентября 2012
День учителя
Сезон 12 Серия 13
11 сентября 2012
Ястреб вернулся
Сезон 12 Серия 14
11 сентября 2012
Фотограф по вызову
Сезон 12 Серия 15
12 сентября 2012
Погибший свидетель
Сезон 12 Серия 16
12 сентября 2012
Красавчик
Сезон 12 Серия 17
13 сентября 2012
Сделка по недвижимости
Сезон 12 Серия 18
14 сентября 2012
Двойной заказ
Сезон 12 Серия 19
14 сентября 2012
Наследники
Сезон 12 Серия 20
17 сентября 2012
Подкидыш
Сезон 12 Серия 21
17 сентября 2012
Идеальный загар
Сезон 12 Серия 22
18 сентября 2012
Находка
Сезон 12 Серия 23
19 сентября 2012
Суррогатная любовь
Сезон 12 Серия 24
20 сентября 2012
Летите голуби
Сезон 12 Серия 25
21 сентября 2012
Цезарь
Сезон 12 Серия 26
21 сентября 2012
Последняя смена
Сезон 12 Серия 27
24 сентября 2012
За мной последний танец
Сезон 12 Серия 28
24 сентября 2012
Законник
Сезон 12 Серия 29
25 сентября 2012
Роковой диагноз
Сезон 12 Серия 30
26 сентября 2012
С новосельем!
Сезон 12 Серия 31
27 сентября 2012
Оборотень
Сезон 12 Серия 32
28 сентября 2012
Смерть в прямом эфире
Сезон 12 Серия 33
28 сентября 2012
Засада
Сезон 12 Серия 34
1 октября 2012
Дембель
Сезон 12 Серия 35
1 октября 2012
Клюквенники
Сезон 12 Серия 36
5 октября 2012
График выхода всех сериалов
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