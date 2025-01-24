Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Новости

Новости о сериале «Улицы разбитых фонарей»

Новости о сериале «Улицы разбитых фонарей» Вся информация о сериале
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии 24 января в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон народного хита «Инспектор Гаврилов». Аферист Саша Медный продолжит скрывать свою настоящую личность после того, как случайно стал участковым в маленьком городке. Смешные и нелепые фильмы и сериалы, связанные со служителями закона, — отдельный жанр, процветающий с 1980-х годов в России и за рубежом. Коротко рассказываем, как появились комедии о полицейских и почему мы так любим их смотреть.
Написать
24 января 2025 12:27
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше