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Постер к 8-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 8

Улицы разбитых фонарей, 8 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 12 ноября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 8-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» главным подозреваемым в деле об убийстве женщины оказывается ее супруг. Однако у него есть нерушимое алиби: он ночевал у своего приятеля, который профессионально занимается астрономией. Вскоре оказывается, что этот астроном отлично известен сотрудникам правоохранительных органов. Он владеет компанией с сомнительной репутацией, которая занимается обеспечением алиби для мужей и жен, изменяющим своим вторым половинам. Кроме того, оперативники ищут человека, который жестоко расправился с молодой художницей, а также пытаются предотвратить заказное убийство. 

Список серий 8-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Алиби
Сезон 8 Серия 1
12 ноября 2007
Сетевой маркетинг
Сезон 8 Серия 2
13 ноября 2007
Я танцевать хочу
Сезон 8 Серия 3
14 ноября 2007
Карта смерти
Сезон 8 Серия 4
15 ноября 2007
Иголка в стоге сена
Сезон 8 Серия 5
19 ноября 2007
Расширенный поиск
Сезон 8 Серия 6
20 ноября 2007
Брачные узы. Часть 1
Сезон 8 Серия 7
21 ноября 2007
Брачные узы. Часть 2
Сезон 8 Серия 8
22 ноября 2007
Черви-козыри
Сезон 8 Серия 9
26 ноября 2007
Высокие технологии
Сезон 8 Серия 10
27 ноября 2007
Татьянин день. Часть 1
Сезон 8 Серия 11
28 ноября 2007
Татьянин день. Часть 2
Сезон 8 Серия 12
29 ноября 2007
Минздрав предупреждает
Сезон 8 Серия 13
3 декабря 2007
Картошка в мундире
Сезон 8 Серия 14
4 декабря 2007
Шкатулка Альтерготта. Часть 1
Сезон 8 Серия 15
5 декабря 2007
Шкатулка Альтерготта. Часть 2
Сезон 8 Серия 16
6 декабря 2007
Благие намерения
Сезон 8 Серия 17
10 декабря 2007
Финальный аккорд
Сезон 8 Серия 18
11 декабря 2007
Ответный удар. Часть 1
Сезон 8 Серия 19
12 декабря 2007
Ответный удар. Часть 2
Сезон 8 Серия 20
13 декабря 2007
Собачья работа
Сезон 8 Серия 21
17 декабря 2007
Варя выходит замуж
Сезон 8 Серия 22
18 декабря 2007
Третий лишний
Сезон 8 Серия 23
19 декабря 2007
Последний бестселлер
Сезон 8 Серия 24
20 декабря 2007
Последний бестселлер
Сезон 8 Серия 25
24 декабря 2007
Бои без правил
Сезон 8 Серия 26
24 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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