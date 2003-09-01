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Постер к 4-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 4

Улицы разбитых фонарей, 4 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 4-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» оперативники расследуют дело о пропаже ценного оружия из коммунальной квартиры, ищут преступника, который спрятал тело жертвы в шкаф, а также выходят на след человека, виновного во взрыве автомобиля. Между тем Мухомор отправляется в Красноярск, чтобы уладить семейные проблемы, а Дукалис встречается со своей давней знакомой, которая оказалась в Санкт-Петербурге по делам. Когда он делится с ней обстоятельствами нового дела, связанного с сексуальным насильником, женщина подает весьма неожиданную идею. Оказывается, она работает сексопатологом и кое-что смыслит в таких вопросах. 

Список серий 4-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Знак судьбы
Сезон 4 Серия 1
1 сентября 2003
У каждого в шкафу свой скелет. Часть 1
Сезон 4 Серия 2
2 сентября 2003
У каждого в шкафу свой скелет. Часть 2
Сезон 4 Серия 3
3 сентября 2003
Королева бензоколонок
Сезон 4 Серия 4
4 сентября 2003
На улице Марата. Часть 1
Сезон 4 Серия 5
8 сентября 2003
На улице Марата. Часть 2
Сезон 4 Серия 6
9 сентября 2003
Лобовая атака. Часть 1
Сезон 4 Серия 7
10 сентября 2003
Лобовая атака. Часть 2
Сезон 4 Серия 8
11 сентября 2003
Пятая власть
Сезон 4 Серия 9
15 сентября 2003
Мягкий приговор
Сезон 4 Серия 10
16 сентября 2003
Долго и счастливо
Сезон 4 Серия 11
17 сентября 2003
Везёт же людям!
Сезон 4 Серия 12
18 сентября 2003
Настройщик
Сезон 4 Серия 13
23 сентября 2003
Выстрел в спину
Сезон 4 Серия 14
24 сентября 2003
Отцы и дети. Часть 1
Сезон 4 Серия 15
25 сентября 2003
Отцы и дети. Часть 2
Сезон 4 Серия 16
29 сентября 2003
Изгой
Сезон 4 Серия 17
30 сентября 2003
Смертельная болезнь
Сезон 4 Серия 18
1 октября 2003
Бабочка. Часть 1
Сезон 4 Серия 19
2 октября 2003
Бабочка. Часть 2
Сезон 4 Серия 20
6 октября 2003
Сальдо-бульдо. Часть 1
Сезон 4 Серия 21
7 октября 2003
Сальдо-бульдо. Часть 2
Сезон 4 Серия 22
8 октября 2003
Морские волки
Сезон 4 Серия 23
9 октября 2003
Стриптиз по-тайски
Сезон 4 Серия 24
13 октября 2003
Воронья слободка
Сезон 4 Серия 25
14 октября 2003
Тонкости бизнеса
Сезон 4 Серия 26
15 октября 2003
График выхода всех сериалов
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