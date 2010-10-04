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Постер к 10-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 10

Улицы разбитых фонарей, 10 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 10
Премьера сезона 4 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 10-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в Санкт-Петербурге проходит операция по захвату наркоторговцев. В ходе нее случайно погибает человек, который работал осведомителем Дымова. Он вываливается из окна высотного здания. Еще одного дилера убивает один из криминальных авторитетов. Также в отеле находят мертвое тело. Выясняется, что жертвой стал никому не известный постоялец. Кто-то перерезал ему горло. А к Рыданову обращается с просьбой давняя знакомая. Она просит оказать ей содействие в поисках супруга, который неожиданно пропал без вести. Андрей берется за дело и вскоре выясняет, что этого человека убили.

Список серий 10-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Информатор
Сезон 10 Серия 1
4 октября 2010
Один процент
Сезон 10 Серия 2
4 октября 2010
Не дороже денег
Сезон 10 Серия 3
5 октября 2010
Дикий пляж
Сезон 10 Серия 4
5 октября 2010
Смерть ботаника
Сезон 10 Серия 5
6 октября 2010
Самосуд
Сезон 10 Серия 6
6 октября 2010
Ошибочка
Сезон 10 Серия 7
7 октября 2010
Поцелуев мост
Сезон 10 Серия 8
7 октября 2010
Плевое дело
Сезон 10 Серия 9
11 октября 2010
Ангел Смерти
Сезон 10 Серия 10
11 октября 2010
Любовь он-лайн
Сезон 10 Серия 11
12 октября 2010
Похититель с велосипедом
Сезон 10 Серия 12
12 октября 2010
На обочине
Сезон 10 Серия 13
13 октября 2010
Зуб мудрости
Сезон 10 Серия 14
13 октября 2010
Букет белых роз
Сезон 10 Серия 15
14 октября 2010
Кошкино золото
Сезон 10 Серия 16
14 октября 2010
Потрошители
Сезон 10 Серия 17
18 октября 2010
Чердачное дело
Сезон 10 Серия 18
18 октября 2010
Ошибка Самурая
Сезон 10 Серия 19
19 октября 2010
Дело на миллион
Сезон 10 Серия 20
20 октября 2010
Два червонца
Сезон 10 Серия 21
20 октября 2010
Товарищ по партии
Сезон 10 Серия 22
21 октября 2010
Куриная слепота
Сезон 10 Серия 23
25 октября 2010
Кощей смертный
Сезон 10 Серия 24
25 октября 2010
Петербургский треугольник
Сезон 10 Серия 25
26 октября 2010
Восточная кухня
Сезон 10 Серия 26
26 октября 2010
Свободный выгул
Сезон 10 Серия 27
27 октября 2010
Изнаночная петля
Сезон 10 Серия 28
27 октября 2010
Честь стукача. Часть 1
Сезон 10 Серия 29
28 октября 2010
Честь стукача. Часть 2
Сезон 10 Серия 30
28 октября 2010
Он всегда звонит трижды
Сезон 10 Серия 31
1 ноября 2010
Обратный просчет
Сезон 10 Серия 32
1 ноября 2010
График выхода всех сериалов
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