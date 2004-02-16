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Постер к 5-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 5

Улицы разбитых фонарей, 5 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 февраля 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 5-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» директор заведения общественного питания оказывается случайной свидетельницей убийства. Она оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в составлении фоторобота преступника. Однако теперь женщине и самой угрожает опасность. Кроме того, в Санкт-Петербурге кто-то взрывает пустые автомобили, которые владельцы ставят прямо на тротуарах. Борца с беспределом именуют Взрывателем. Именно его предстоит найти сотрудникам оперативного отдела. А у знакомых Варвары похищают дочь, за которую злоумышленники требуют огромный выкуп.

Список серий 5-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Дезинфекция
Сезон 5 Серия 1
16 февраля 2004
Лохотрон
Сезон 5 Серия 2
17 февраля 2004
Охота на "крокодила". Часть 1
Сезон 5 Серия 3
18 февраля 2004
Охота на "крокодила". Часть 2
Сезон 5 Серия 4
19 февраля 2004
Герой дня
Сезон 5 Серия 5
24 февраля 2004
Крымский серпантин. Часть 1
Сезон 5 Серия 6
25 февраля 2004
Крымский серпантин. Часть 2
Сезон 5 Серия 7
26 февраля 2004
Собачий промысел
Сезон 5 Серия 8
1 марта 2004
Наследница
Сезон 5 Серия 9
2 марта 2004
Белый карлик
Сезон 5 Серия 10
3 марта 2004
Альбом великого поэта
Сезон 5 Серия 11
4 марта 2004
Свежая кровь
Сезон 5 Серия 12
9 марта 2004
Бывший. Часть 1
Сезон 5 Серия 13
10 марта 2004
Бывший. Часть 2
Сезон 5 Серия 14
11 марта 2004
Налог на убийство
Сезон 5 Серия 15
15 марта 2004
Крайние обстоятельства
Сезон 5 Серия 16
16 марта 2004
Дамоклов меч
Сезон 5 Серия 17
17 марта 2004
Марш Мендельсона
Сезон 5 Серия 18
18 марта 2004
Под сенью девушек в цвету
Сезон 5 Серия 19
22 марта 2004
Последний урок
Сезон 5 Серия 20
23 марта 2004
Самородок
Сезон 5 Серия 21
24 марта 2004
Золотая банка
Сезон 5 Серия 22
25 марта 2004
Удача по прозвищу "Пруха"
Сезон 5 Серия 23
29 марта 2004
День всех дураков
Сезон 5 Серия 24
30 марта 2004
Живая рыба
Сезон 5 Серия 25
31 марта 2004
Горячие головы
Сезон 5 Серия 26
2 апреля 2004
График выхода всех сериалов
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