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Постер к 3-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 3

Улицы разбитых фонарей, 3 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 декабря 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 3-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» Ларина и остальных оперативников снова ожидает много работы. Им нужно вычислить, кто взорвал машину предпринимателя Воробьева, убил мужчину, который направлялся к своей пассии, а также понять, каким образом убитый горожанин оказался в клетке зоопарка – вместе с белым медведем. При этом герои запоздало узнают, что их приятеля – журналиста Костю Новикова – постигло несчастье. Он не решается обратиться к друзьям-милиционерам, а лишь вскользь упоминает о проблеме, так как боится, что его самого могут заподозрить в причастности к криминальным разборкам.

Список серий 3-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Дурь
Сезон 3 Серия 1
3 декабря 2000
Врачебная тайна
Сезон 3 Серия 2
9 декабря 2000
Человек со шрамом
Сезон 3 Серия 3
10 декабря 2000
Макароны по-скотски
Сезон 3 Серия 4
16 декабря 2000
Труп из зоопарка
Сезон 3 Серия 5
22 декабря 2000
Добрая память
Сезон 3 Серия 6
23 декабря 2000
Он один из нас
Сезон 3 Серия 7
29 декабря 2000
Джокер
Сезон 3 Серия 8
30 декабря 2000
Сорок лет до возмездия...?!
Сезон 3 Серия 9
5 января 2001
Необоснованное применение
Сезон 3 Серия 10
6 января 2001
Прощай, обезьяна, или Призрак опера. Часть 1
Сезон 3 Серия 11
31 декабря 2000
Прощай, обезьяна, или Призрак опера. Часть 2
Сезон 3 Серия 12
1 января 2001
Убийство под музыку
Сезон 3 Серия 13
13 декабря 2001
Новые веяния
Сезон 3 Серия 14
14 декабря 2001
Чёрная метка
Сезон 3 Серия 15
15 декабря 2001
Домовой
Сезон 3 Серия 16
16 декабря 2001
Шалом, менты! Часть 1
Сезон 3 Серия 17
17 декабря 2001
Шалом, менты! Часть 2
Сезон 3 Серия 18
18 декабря 2001
Не пожелаю зла
Сезон 3 Серия 19
19 декабря 2001
Снежный барс
Сезон 3 Серия 20
20 декабря 2001
Звёздная болезнь
Сезон 3 Серия 21
21 декабря 2001
Эхо блокады
Сезон 3 Серия 22
22 декабря 2001
Парень из нашего города. Часть 1
Сезон 3 Серия 23
14 октября 2002
Парень из нашего города. Часть 2
Сезон 3 Серия 24
15 октября 2002
Исчезновение
Сезон 3 Серия 25
16 октября 2002
Кошки-мышки
Сезон 3 Серия 26
17 октября 2002
График выхода всех сериалов
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