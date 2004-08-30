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Постер к 6-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 6

Улицы разбитых фонарей, 6 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 30 августа 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 6-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» неизвестный преступник жестоко расправляется с научным сотрудником музея артиллерии, туристы замечают труп, плывущий по реке, в квартире обнаруживают тело пенсионера, скончавшегося насильственной смертью, а в модельном агентстве происходит двойное убийство фотографа и модели. В городе происходят изнасилования несовершеннолетних, а водная полиция обнаруживает утопленника прямо накануне новогодних праздников. Помимо этого, колебания курса доллара к рублю провоцируют целый ряд преступлений. С этими и многими другими делами предстоит разобраться сотрудникам уголовного розыска. 

Список серий 6-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Простая формальность
Сезон 6 Серия 1
30 августа 2004
Основная версия
Сезон 6 Серия 2
31 августа 2004
Его звали не Никита
Сезон 6 Серия 3
1 сентября 2004
Мертвых не спросишь
Сезон 6 Серия 4
2 сентября 2004
Пограничное состояние
Сезон 6 Серия 5
6 сентября 2004
Роковой уик-энд
Сезон 6 Серия 6
7 сентября 2004
Гадалка
Сезон 6 Серия 7
8 сентября 2004
Снайпер
Сезон 6 Серия 8
9 сентября 2004
Портрет баронессы
Сезон 6 Серия 9
13 сентября 2004
Августовский щипач
Сезон 6 Серия 10
14 сентября 2004
Все и сразу
Сезон 6 Серия 11
15 сентября 2004
Лучший друг человека
Сезон 6 Серия 12
16 сентября 2004
Дуплет
Сезон 6 Серия 13
20 сентября 2004
Черный король
Сезон 6 Серия 14
21 сентября 2004
Падение рубля
Сезон 6 Серия 15
22 сентября 2004
Одиночный выстрел
Сезон 6 Серия 16
23 сентября 2004
Разбой на Фонтанке. Часть 1
Сезон 6 Серия 17
24 сентября 2004
Разбой на Фонтанке. Часть 2
Сезон 6 Серия 18
25 сентября 2004
Последняя загадка
Сезон 6 Серия 19
26 сентября 2004
Убийство по рецепту
Сезон 6 Серия 20
27 сентября 2004
Игры для взрослых
Сезон 6 Серия 21
28 сентября 2004
Общий наркоз
Сезон 6 Серия 22
29 сентября 2004
Вторая степень секретности
Сезон 6 Серия 23
30 сентября 2004
Несчастный случай
Сезон 6 Серия 24
30 сентября 2005
Конец квартала
Сезон 6 Серия 25
1 октября 2005
Мама
Сезон 6 Серия 26
2 октября 2005
График выхода всех сериалов
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