Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 1

Улицы разбитых фонарей, 1 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 33
Продолжительность сезона 24 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 1-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в центре событий оказываются лучшие оперативники российской милиции. Ларин и его команда молодых сотрудников розыска занимаются расследованием запутанных преступлений. Даже в самые тяжелые моменты эта четверка не теряет присутствия духа и чувства юмора, которые помогают им отыскать выход из наиболее критических ситуаций. Они ловят местного вора-рецидивиста Зубра, ищут убийцу уличного торговца, которого кто-то пырнул ножом, а также выходят на след грабителя, вынесшего из квартиры состоятельного предпринимателя несколько десятков тысяч долларов. 

Список серий 1-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Кошмар на улице С.
Сезон 1 Серия 1
4 января 1998
Попутчики
Сезон 1 Серия 2
11 января 1998
Инферно
Сезон 1 Серия 3
18 января 1998
Целую, Ларин
Сезон 1 Серия 4
25 января 1998
Блюз осеннего вечера
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 1998
Страховочный вариант
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 1998
Сексот Цыплаков
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 1998
Темное пиво, или урок английского
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 1998
Третий слева
Сезон 1 Серия 9
1 марта 1998
Испорченный телефон
Сезон 1 Серия 10
8 марта 1998
Операция "Чистые руки". Часть 1
Сезон 1 Серия 11
15 марта 1998
Операция "Чистые руки". Часть 2
Сезон 1 Серия 12
22 марта 1998
Отсутствие доказательств
Сезон 1 Серия 13
29 марта 1998
Напиток для настоящих мужчин
Сезон 1 Серия 14
5 апреля 1998
Высокое напряжение
Сезон 1 Серия 15
12 апреля 1998
Вторжение в частную жизнь
Сезон 1 Серия 16
19 апреля 1998
Танцы на льду
Сезон 1 Серия 17
26 апреля 1998
Петербургский презент
Сезон 1 Серия 18
7 июня 1998
Инстинкт мотылька
Сезон 1 Серия 19
14 июня 1998
Ля-ля-фа
Сезон 1 Серия 20
21 июня 1998
Дело репортера
Сезон 1 Серия 21
28 июня 1998
Подставка
Сезон 1 Серия 22
5 июля 1998
Охота на крыс
Сезон 1 Серия 23
12 июля 1998
Чарующие сны
Сезон 1 Серия 24
19 июля 1998
Моль бледная
Сезон 1 Серия 25
26 июля 1998
Обнесенные Ветром
Сезон 1 Серия 26
2 августа 1998
Многая лета
Сезон 1 Серия 27
9 августа 1998
Лекарство от скуки
Сезон 1 Серия 28
16 августа 1998
Погоня за призраком
Сезон 1 Серия 29
23 августа 1998
Куколка
Сезон 1 Серия 30
30 августа 1998
Женское счастье
Сезон 1 Серия 31
6 сентября 1998
Дело № 1999. Часть 1
Сезон 1 Серия 32
31 декабря 1998
Дело № 1999. Часть 2
Сезон 1 Серия 33
31 декабря 1998
График выхода всех сериалов
Related video
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе
Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской
С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане
Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение
Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины
«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми
Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем
Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко
Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше