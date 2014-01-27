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Постер к 13-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 13

Улицы разбитых фонарей, 13 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 13
Премьера сезона 27 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 13-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в парке находят труп человека, облаченный в подлинное платье девятнадцатого века. Криминалисты устанавливают, что в него выстрелили из доисторического оружия. Оперативники идут по следу, и он приводит их в клуб любителей древностей. Также в этом сезоне следователи расследуют убийство успешного предпринимателя, которого нашли мертвым в собственной квартире, ищут человека, ответственного за смерть главного редактора крупного издания, и охотятся на банду грабителей, совершивших нападение на ювелирный магазин. При попытке остановить их Соловей получает огнестрельное ранение. 

Список серий 13-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Дуэль
Сезон 13 Серия 1
27 января 2014
Старая схема
Сезон 13 Серия 2
27 января 2014
Цена жизни
Сезон 13 Серия 3
28 января 2014
Холодец в натюрморте
Сезон 13 Серия 4
28 января 2014
Семейный подряд
Сезон 13 Серия 5
29 января 2014
Честь мундира
Сезон 13 Серия 6
29 января 2014
Запах ванили
Сезон 13 Серия 7
30 января 2014
Горячий репортаж
Сезон 13 Серия 8
30 января 2014
Полный расчет
Сезон 13 Серия 9
31 января 2014
Королева дороги
Сезон 13 Серия 10
31 января 2014
Собачья смерть
Сезон 13 Серия 11
31 января 2014
Иллюзия убийства
Сезон 13 Серия 12
31 января 2014
День Святого Валентина
Сезон 13 Серия 13
3 февраля 2014
Человек на скамейке
Сезон 13 Серия 14
3 февраля 2014
Тварь бессловесная
Сезон 13 Серия 15
4 февраля 2014
Дом с привидениями
Сезон 13 Серия 16
4 февраля 2014
Мечта
Сезон 13 Серия 17
5 февраля 2014
Дожить до премьеры
Сезон 13 Серия 18
5 февраля 2014
Враг твоего врага
Сезон 13 Серия 19
6 февраля 2014
Хокку
Сезон 13 Серия 20
6 февраля 2014
Стрекоза
Сезон 13 Серия 21
10 февраля 2014
Эликсир молодости
Сезон 13 Серия 22
10 февраля 2014
Наташенька
Сезон 13 Серия 23
11 февраля 2014
Смерть ангела
Сезон 13 Серия 24
11 февраля 2014
Другой мотив
Сезон 13 Серия 25
12 февраля 2014
Странное дело
Сезон 13 Серия 26
12 февраля 2014
Бес в ребро
Сезон 13 Серия 27
13 февраля 2014
Волк в овечьей шкуре
Сезон 13 Серия 28
13 февраля 2014
Уж замуж невтерпеж
Сезон 13 Серия 29
17 февраля 2014
Близнецы
Сезон 13 Серия 30
17 февраля 2014
Крупная рыба
Сезон 13 Серия 31
18 февраля 2014
Возвращение убийцы
Сезон 13 Серия 32
18 февраля 2014
Бумеранг
Сезон 13 Серия 33
19 февраля 2014
Щелкунчик и Маугли
Сезон 13 Серия 34
19 февраля 2014
Игра на выбывание
Сезон 13 Серия 35
20 февраля 2014
Убить папу
Сезон 13 Серия 36
20 февраля 2014
Шанс
Сезон 13 Серия 37
21 февраля 2014
Жертва любви
Сезон 13 Серия 38
21 февраля 2014
Справедливости ради
Сезон 13 Серия 39
21 февраля 2014
Главный подозреваемый
Сезон 13 Серия 40
21 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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