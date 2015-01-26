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Постер к 14-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 14

Улицы разбитых фонарей, 14 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 14
Премьера сезона 26 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 14-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 14-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» оперативники принимаются за новые расследования. Им предстоит отыскать убийцу молодой девушки, чей труп обнаружили во дворе дома, а также вычислить человека, ответственного за гибель мужчины в квартире многоэтажного жилого комплекса. Кроме того, неизвестный преступник жестоко расправляется с владельцем известной клиники эстетической медицины. Его тело оказывается в автомобиле, оставленном посреди шоссе за городом. А предприниматель и юрист принимают свою смерть от рук светловолосой девушки, проникшей в сауну, где они отдыхали. Следователи берутся за дело.

Список серий 14-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Письмо счастья
Сезон 14 Серия 1
26 января 2015
Шакалы
Сезон 14 Серия 2
26 января 2015
Без лица
Сезон 14 Серия 3
26 января 2015
Горячий пар
Сезон 14 Серия 4
27 января 2015
Капкан для опера
Сезон 14 Серия 5
27 января 2015
Смерть в отеле
Сезон 14 Серия 6
27 января 2015
Фамильные ценности
Сезон 14 Серия 7
28 января 2015
Только раз в году
Сезон 14 Серия 8
28 января 2015
Охраняемое лицо
Сезон 14 Серия 9
28 января 2015
Потерянный рай
Сезон 14 Серия 10
29 января 2015
Сезон охоты
Сезон 14 Серия 11
29 января 2015
Семейный бизнес
Сезон 14 Серия 12
29 января 2015
День судьи
Сезон 14 Серия 13
2 февраля 2015
Синдром агрессии
Сезон 14 Серия 14
2 февраля 2015
Лифт на тот свет
Сезон 14 Серия 15
2 февраля 2015
Бесценный пассажир
Сезон 14 Серия 16
3 февраля 2015
Ядовитые цветы
Сезон 14 Серия 17
3 февраля 2015
Чужие глаза
Сезон 14 Серия 18
4 февраля 2015
Счастливчик
Сезон 14 Серия 19
4 февраля 2015
Джек-пот
Сезон 14 Серия 20
5 февраля 2015
Опасный вираж
Сезон 14 Серия 21
9 февраля 2015
Дамские страсти
Сезон 14 Серия 22
9 февраля 2015
Пауки
Сезон 14 Серия 23
9 февраля 2015
Все цвета картриджа
Сезон 14 Серия 24
9 февраля 2015
Запутанный след
Сезон 14 Серия 25
10 февраля 2015
Беглые
Сезон 14 Серия 26
10 февраля 2015
Дорожные пираты
Сезон 14 Серия 27
10 февраля 2015
Расклад на троих
Сезон 14 Серия 28
10 февраля 2015
Хозяева смерти
Сезон 14 Серия 29
11 февраля 2015
Свадебный переполох
Сезон 14 Серия 30
11 февраля 2015
Не иметь, не терять
Сезон 14 Серия 31
11 февраля 2015
Экзамен для отличника
Сезон 14 Серия 32
11 февраля 2015
Ставка ценою в жизнь
Сезон 14 Серия 33
12 февраля 2015
Утренняя почта
Сезон 14 Серия 34
12 февраля 2015
Со смертельным исходом
Сезон 14 Серия 35
12 февраля 2015
Хорошие кадры
Сезон 14 Серия 36
12 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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