Елена Купрашевич родилась 21 января 1985 года в Ленинграде. В 2007 году завершила обучение в Государственной академии театрального искусства (курс А. С. Шведерского) в Санкт-Петербурге. С 2006 году стала актрисой петербургского театра «Буфф», сыграла Герцогиню из «Алисы в Стране чудес», Атаманшу из «Снежной королевы» и множество других ролей. Дебютной работой Елены стала роль девушки-снайпера, немки по национальности, в ленте «Военная разведка». А широкую узнаваемость среди российских зрителей ей принесла роль Маргариты Потапенко, сотрудницы убойного отдела, в криминальном сериале «Улицы разбитых фонарей». Также снималась в картинах «Шутки ангела», «Двое с пистолетами», «Невеста с заправки». Типаж большинства героинь Елены – девушки с твердым характером и внутренним стержнем.