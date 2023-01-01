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Елена Купрашевич
Елена Купрашевич
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Елена Купрашевич

Дата рождения
21 января 1985
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград, СССР

Биография Елена Купрашевич

Елена Купрашевич родилась 21 января 1985 года в Ленинграде. В 2007 году завершила обучение в Государственной академии театрального искусства (курс А. С. Шведерского) в Санкт-Петербурге. С 2006 году стала актрисой петербургского театра «Буфф», сыграла Герцогиню из «Алисы в Стране чудес», Атаманшу из «Снежной королевы» и множество других ролей. Дебютной работой Елены стала роль девушки-снайпера, немки по национальности, в ленте «Военная разведка». А широкую узнаваемость среди российских зрителей ей принесла роль Маргариты Потапенко, сотрудницы убойного отдела, в криминальном сериале «Улицы разбитых фонарей». Также снималась в картинах «Шутки ангела», «Двое с пистолетами», «Невеста с заправки». Типаж большинства героинь Елены – девушки с твердым характером и внутренним стержнем.

Популярные фильмы

Детдомовка 0.0
Детдомовка (2021)
Женщина с котом и детективом 0.0
Женщина с котом и детективом (2022)
Оборотень 0.0
Оборотень (2023)

Фильмография Елена Купрашевич

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Оборотень
Оборотень
боевик, детектив 2023, Россия
Женщина с котом и детективом
Женщина с котом и детективом
детектив 2022, Россия
Детдомовка
Детдомовка
мелодрама 2021, Россия
Пропасть между нами
Пропасть между нами
мелодрама 2020, Россия
Комната старинных ключей
Комната старинных ключей
криминал, детектив 2019, Россия
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