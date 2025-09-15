Меню
Улицы разбитых фонарей
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)
За эти годы многие звезды, к сожалению, ушли из жизни.
15 сентября 2025 11:50
Галкин отказался, Дюжев согласился: у создателя «Улиц разбитых фонарей» есть отличный фильм про зэков
Зато исполнитель роли другого культового бандита с легкостью согласился.
2 комментария
28 мая 2025 18:36
«Пленили всерьез и надолго»: «Убойной силе» стукнуло 25 — поклонники объяснили, почему любят ее больше «Улиц разбитых фонарей»
Сценаристам сказали повторить, а не превзойти. Но они, похоже, не расслышали.
17 мая 2025 07:29
Андрюха-сан и Дукалис няш-мяш: «Улицы разбитых фонарей» теперь аниме (видео)
Молодое поколение бы точно стало поклонниками такого проекта.
1 комментарий
20 февраля 2025 14:15
От Саши Белова до Игоря Плахова: тест покажет, кто вы из бандитских сериалов нулевых
Просто ответьте на 5 простых вопросов.
4 февраля 2025 09:54
Дукалис погиб по нелепой случайности: актера даже не предупредили о трагичном финале сериала «Менты»
Изначально у детективного хита планировалась другая концовка.
6 января 2025 11:21
В его фильмографии 170 ролей, а помнят только Мухомора: тест на знание работ Юрия Кузнецова
С нас факт и фото, с вас правильный ответ.
18 декабря 2024 20:32
«В жизни такого не происходит»: что сотрудники правопорядка думают про «Невского» и другие детективы
Профессионалы любят этот жанр, но находят в нем немало клише и выдумок.
21 ноября 2024 13:17
Жуткая травма позвоночника, зависимость и встреча с ангелом-хранителем: как сейчас живет Александр «Казанова» Лыков
Актер прославился благодаря сериалу о полицейских в нулевых.
3 сентября 2024 19:20
Долги, скандалы, пенсия и молодая жена: как сейчас живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин
Актеру в марте 2024-ого исполнилось 63 года.
29 августа 2024 16:15
