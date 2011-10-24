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Постер к 11-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 11

Улицы разбитых фонарей, 11 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 24 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 11-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в участке появляется Надежда Селиванова со своим сыном. Она просит оперативников помочь ей отыскать супруга, которому только что исполнилось… 99 лет. Старик страдает провалами в памяти. Разобраться с этим делом предстоит Сергею Лобанову, который долго ждал возможности проявить себя и уже готов переводиться в другой отдел. Внезапно в доме Селивановых раздается звонок от неизвестной особы, которая сообщает, что супруг Надежды у нее. Она требует за него денежный выкуп. А в одной из питерских парадных находят тело женщины. Становится известно, что у нее был серьезный конфликт с дочерью.

Список серий 11-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Осколки империи. Часть 1
Сезон 11 Серия 1
24 октября 2011
Осколки империи. Часть 2
Сезон 11 Серия 2
24 октября 2011
Очень простая история
Сезон 11 Серия 3
25 октября 2011
Слово защиты
Сезон 11 Серия 4
25 октября 2011
Проклятие викингов
Сезон 11 Серия 5
26 октября 2011
Замок с секретом
Сезон 11 Серия 6
26 октября 2011
Всего знать невозможно
Сезон 11 Серия 7
27 октября 2011
Встреча в кино
Сезон 11 Серия 8
27 октября 2011
Сватовство майора. Часть 1
Сезон 11 Серия 9
31 октября 2011
Сватовство майора. Часть 2
Сезон 11 Серия 10
31 октября 2011
Дневная красавица
Сезон 11 Серия 11
1 ноября 2011
Комета Криптона
Сезон 11 Серия 12
1 ноября 2011
Возвращение к блудному папе
Сезон 11 Серия 13
2 ноября 2011
Дорожное происшествие
Сезон 11 Серия 14
2 ноября 2011
Кладоискатели
Сезон 11 Серия 15
7 ноября 2011
День до зарплаты
Сезон 11 Серия 16
7 ноября 2011
Отелло северной Пальмиры
Сезон 11 Серия 17
8 ноября 2011
Флэш-рояль
Сезон 11 Серия 18
8 ноября 2011
Блаженная
Сезон 11 Серия 19
9 ноября 2011
На мажорной ноте
Сезон 11 Серия 20
9 ноября 2011
Встреча с прекрасным
Сезон 11 Серия 21
10 ноября 2011
Полнолуние
Сезон 11 Серия 22
10 ноября 2011
Сам себе супермен
Сезон 11 Серия 23
14 ноября 2011
Настоящая любовь
Сезон 11 Серия 24
14 ноября 2011
Красный стрелок
Сезон 11 Серия 25
15 ноября 2011
Дни Достоевского
Сезон 11 Серия 26
15 ноября 2011
Сорняк жизни
Сезон 11 Серия 27
16 ноября 2011
Старшая сестра
Сезон 11 Серия 28
16 ноября 2011
Ошибка химика
Сезон 11 Серия 29
17 ноября 2011
Сорок восемь часов
Сезон 11 Серия 30
17 ноября 2011
Приходящая сестра
Сезон 11 Серия 31
21 ноября 2011
Курочка рябова
Сезон 11 Серия 32
22 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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