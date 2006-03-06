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Постер к 7-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 7

Улицы разбитых фонарей, 7 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 6 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 7-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» двое грабителей похищают из автомобиля персидский ковер, свернутый в рулон. В скором времени они с ужасом обнаруживают, что в рулоне находится мертвое тело. Молодой талантливый танцор прибывает в Петербург, чтобы принять участие в кастинге в популярный коллектив. Между ним и продюсером с нетрадиционной сексуальной ориентацией возникает потасовка, а на следующий день продюсера обнаруживают убитым. К тому же кто-то лишает жизни женщину преклонных лет с ограниченными физическими возможностями. Со всеми этими преступлениями предстоит разобраться сотрудникам петербургской милиции. 

Список серий 7-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Ковер
Сезон 7 Серия 1
6 марта 2006
Високосный год
Сезон 7 Серия 2
9 марта 2006
Протекция
Сезон 7 Серия 3
10 марта 2006
Цена жизни
Сезон 7 Серия 4
13 марта 2006
Женщина моей мечты
Сезон 7 Серия 5
14 марта 2006
Убийство, которого не было
Сезон 7 Серия 6
15 марта 2006
Большой приз
Сезон 7 Серия 7
16 марта 2006
Инстинкт Леопольда
Сезон 7 Серия 8
20 марта 2006
Шестерка
Сезон 7 Серия 9
21 марта 2006
Профилактика
Сезон 7 Серия 10
22 марта 2006
Подстава
Сезон 7 Серия 11
23 марта 2006
Третья жертва
Сезон 7 Серия 12
27 марта 2006
Роковое похмелье
Сезон 7 Серия 13
28 марта 2006
Мститель
Сезон 7 Серия 14
29 марта 2006
Случайное знакомство
Сезон 7 Серия 15
30 марта 2006
Метод Фрейда
Сезон 7 Серия 16
3 апреля 2006
Чужие окна
Сезон 7 Серия 17
4 апреля 2006
Пустяковое дело
Сезон 7 Серия 18
5 апреля 2006
Вера, Надежда, Любовь
Сезон 7 Серия 19
6 апреля 2006
Скандал в благородном семействе
Сезон 7 Серия 20
10 апреля 2006
Человек за спиной
Сезон 7 Серия 21
11 апреля 2006
По ту сторону рекламы
Сезон 7 Серия 22
12 апреля 2006
Источник информации
Сезон 7 Серия 23
13 апреля 2006
Стрела судьбы
Сезон 7 Серия 24
17 апреля 2006
Ментовский романс
Сезон 7 Серия 25
18 апреля 2006
Ловушка
Сезон 7 Серия 26
19 апреля 2006
График выхода всех сериалов
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