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Постер к 2-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 2

Улицы разбитых фонарей, 2 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 ноября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

Во 2-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» история о приключениях сотрудников уголовного розыска продолжается. Команда петербургских милиционеров вновь избавляет родной город от преступности. Их в очередной раз ожидают непростые расследования, стремительные погони и захваты злоумышленников. Кто-то нападает на Виктора Левитина – человека, который владеет сетью автомобильных салонов. Во время следствия оказывается, что бизнесмен и сам нечист на руку. Накануне новогодних праздников привлекательная девушка-репортер собирается взять интервью у милиционеров. Ее «жертвами» становятся Ларин и Казанова.

Список серий 2-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Аварийная защита
Сезон 2 Серия 1
14 ноября 1999
Ищу работу с риском
Сезон 2 Серия 2
21 ноября 1999
Контрабас
Сезон 2 Серия 3
28 ноября 1999
Визит к доктору
Сезон 2 Серия 4
5 декабря 1999
Трубка фирмы Данхилл
Сезон 2 Серия 5
12 декабря 1999
Новое слово в живописи
Сезон 2 Серия 6
19 декабря 1999
Королева красоты
Сезон 2 Серия 7
26 декабря 1999
Дама с собакой
Сезон 2 Серия 8
2 января 2000
Шла Саша по шоссе
Сезон 2 Серия 9
3 января 2000
Дело чести
Сезон 2 Серия 10
4 января 2000
Любовный напиток
Сезон 2 Серия 11
7 января 2000
Сердечная недостаточность
Сезон 2 Серия 12
14 января 2000
Отпуск для героев. Часть 1
Сезон 2 Серия 13
31 декабря 1999
Отпуск для героев. Часть 2
Сезон 2 Серия 14
1 января 2000
Смерть на пляже
Сезон 2 Серия 15
21 января 2000
Всё это рок-н-ролл
Сезон 2 Серия 16
28 января 2000
Школа паука
Сезон 2 Серия 17
4 февраля 2000
Ловушка для „Мамонта"
Сезон 2 Серия 18
11 февраля 2000
Огонь на опережение
Сезон 2 Серия 19
18 февраля 2000
Раритет
Сезон 2 Серия 20
25 февраля 2000
Честное пионерское
Сезон 2 Серия 21
3 марта 2000
Рождество
Сезон 2 Серия 22
10 марта 2000
Собака Сталина
Сезон 2 Серия 23
17 марта 2000
Заказчик
Сезон 2 Серия 24
24 марта 2000
График выхода всех сериалов
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