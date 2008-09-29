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Постер к 9-му сезону сериала Улицы разбитых фонарей
Киноафиша Сериалы Улицы разбитых фонарей Сезоны Сезон 9

Улицы разбитых фонарей, 9 сезон

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 29 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Улицы разбитых фонарей»

В 9-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в Санкт-Петербурге появляется банда, которая грабит и злодейски убивает своих жертв. Свидетели заявляют, что преступления совершают несколько женщин, одна из которых – настоящая рыжая бестия, а вторая – блондинка. На месте очередного происшествия обнаруживают искусственный глаз. По всей видимости, его владельцем является кто-то из членов банды. Тем временем череда убийств прокатывается и по Ленинградской области. После преступления маньяк обезображивает лица своих жертв, чтобы их невозможно было опознать. Но сотрудники уголовного розыска сталкивались и не с такими случаями. 

Список серий 9-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Бандитки с улицы Ленина
Сезон 9 Серия 1
29 сентября 2008
Японский городовой
Сезон 9 Серия 2
30 сентября 2008
Гиблое место
Сезон 9 Серия 3
1 октября 2008
Криминальные любовники
Сезон 9 Серия 4
2 октября 2008
Проходная пешка
Сезон 9 Серия 5
6 октября 2008
Райская птица
Сезон 9 Серия 6
7 октября 2008
Напарник
Сезон 9 Серия 7
8 октября 2008
Адреналин
Сезон 9 Серия 8
9 октября 2008
Прыжок кенгуру
Сезон 9 Серия 9
13 октября 2008
Невиновный
Сезон 9 Серия 10
13 октября 2008
Лабиринт
Сезон 9 Серия 11
14 октября 2008
Немного соли в холодной воде
Сезон 9 Серия 12
14 октября 2008
Очевидное вероятно
Сезон 9 Серия 13
15 октября 2008
Рыбный день
Сезон 9 Серия 14
15 октября 2008
Обман зрения
Сезон 9 Серия 15
16 октября 2008
Контрольный выстрел
Сезон 9 Серия 16
16 октября 2008
Международный патруль
Сезон 9 Серия 17
17 октября 2008
Коктейль
Сезон 9 Серия 18
17 октября 2008
Без срока давности
Сезон 9 Серия 19
18 октября 2008
Первая любовь
Сезон 9 Серия 20
18 октября 2008
Фото на память
Сезон 9 Серия 21
19 октября 2008
Несколько зеленых камней
Сезон 9 Серия 22
19 октября 2008
Беги, белый кролик
Сезон 9 Серия 23
20 октября 2008
Собачья радость
Сезон 9 Серия 24
20 октября 2008
Фотосессия с красной косынкой
Сезон 9 Серия 25
21 октября 2008
Без креста
Сезон 9 Серия 26
21 октября 2008
Ночной оборотень. Часть 1
Сезон 9 Серия 27
22 октября 2008
Ночной оборотень. Часть 2
Сезон 9 Серия 28
22 октября 2008
Путь меча
Сезон 9 Серия 29
23 октября 2008
Фавориты фортуны
Сезон 9 Серия 30
23 октября 2008
Пропавшие без вести
Сезон 9 Серия 31
29 октября 2009
Девять жизней
Сезон 9 Серия 32
29 октября 2009
График выхода всех сериалов
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